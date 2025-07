Torneo Hinchas de Paz de Armenia, el fútbol como herramienta para alejar a los niños de malos pasos

Armenia

Buena Noticia, en Armenia con éxito se llevó a cabo el torneo hinchas de paz de fútbol, 200 niños participaron y demostraron que el deporte es una poderosa herramienta para la convivencia y alejarse de los malos pasos.

En el estadio Centenario de Armenia se llevó a cabo la final del Torneo Hinchas de Paz, que desde hace 15 años se desarrolla en la ciudad gracias al líder comunal Jairo Soto con apoyo de la alcaldía, el Imdera y la Policía.

Fueron en total 16 equipos que participaron y demostraron que a través del deporte se puede aportar a la convivencia, a la paz y evitar los malos caminos.

El equipo, Salvador Allende ganó la final al derrotar 3 a 0 a River Plate, pero lo más importante más allá del Trofeo y las medallas fue demostrar que el fútbol se puede jugar en paz en Armenia.

Los niños del equipo Campeón Salvador Allende

John Jairo Hincapié de 10 años de edad, ganar este título da mucha felicidad y se lo dedico a mi mamá, todas las personas que nos han apoyado

Miguel Ángel Arias, ocho años de edad, este título es un trofeo para el club, una ganancia más, se lo dedico a mi mamá, a mi papá, a todas las personas que me están apoyando también con mi hermano. ¿Y qué sueña ser con futbolista? Sí, señor. ¿A qué futbolista admira hoy en día? a Cristiano Ronaldo.

Luz Alba, futbolista, Gracias al profesor y a la profesora, entre triunfo se lo dedico a mi mamá. ¿Por qué? Porque ella nos ha nos está apoyando, da todo. ¿Qué significa jugar con los niños? Ah, eso es un poco raro, porque como uno no está acostumbrado casi a jugar con niños, se siente uno rara. Pero se adaptó. Sí.

Los niños de Salvador Allende levantando el trofeo como campeones del Torneo Hinchas de Paz de Armenia. Foto Adrián Trejos Ampliar

Flor Arboleda. Este título significa Mucho esfuerzo, sacrificio y disciplina. ¿Y a quién se lo dedica? A mi mamá, porque ella me ha ayudado a salir adelante y gracias a ella puedo estar acá. ¿Cómo le parece este torneo de Champions de paz? Bien y porque aquí nosotros nos podemos distraer y no tener más no coger malos vicios.

El Comandante de la Policía, Coronel Luis Fernando Atuesta

Muy contentos de poder seguir acompañando este torneo que ya completa 15 años que inició, nació en Armenia y ya se ha extendido a muchos municipios del departamento. Es una manera de poderle quitar a estos bandidos de las manos a nuestros niños y niñas adolescentes.

Y agregó el oficial “Decía yo que lamentablemente este trimestre se han triplicado las aprehensiones de menores que se ven involucrados en temas tan graves como el microtráfico y como el homicidio. Y esto nos tiene que llamar la atención a todos más que como institución, como personas, como ciudadanos y como sociedad, porque allí todos estamos fallando. Todos estamos fallando y estos espacios realmente nos ayudan muchísimo para que los niños tengan que pensar en algo distinto en el deporte, en la recreación, en la cultura”

Vamos a seguir trabajando con las entidades, vamos a seguir trabajando con personas como como Jairo Soto que hacen esto lejos de cualquier interés diferente a querer hacer mejores ciudadanos.

Y que ¿si es posible arrebatarle a la delincuencia a los menores?

Total, mira, esto no puede ser una responsabilidad solamente de las instituciones o del Estado, se tiene que nacer desde la casa, desde los padres, de los adultos responsables, de hacer que sus niños sean unas personas respetuosas, honestas, disciplinadas, que tengan espacios para eso, pero también, digamos, como entidades y como Estado, darle las oportunidades y estos para ser deporte, para recreación, para cultura, para la lectura, para que su mente realmente se enriquezca cada día más y tengamos unos mejores colombianos en unos años.

El alcalde de Armenia, James Padilla

Definitivamente el apoyo de los padres de familia, mirar cómo los padres están pendientes de sus hijos, el apoyo de nuestra policía nacional respaldando, cuidando a nuestros jóvenes, el Instituto Municipal de Deporte y la Administración, pues hombre, siendo coherente con lo que representa el arte, el deporte, la cultura, como elemento fundamental para la recuperación de un tejido social, para alejar a nuestros jóvenes de las esquinas, de los malos hábitos. Eso es lo que estamos tratando de hacer en Armenia con todo ese tipo de actividades.

Además, motivar a nuestros niños brindándole las garantías, la implementación, que tengan la satisfacción de jugar en el en el estadio Centenario de su ciudad.

La versión 15 del Torneo Hinchas de Paz fue nuevamente posible gracias al esfuerzo del líder comunitario Jairo Soto con apoyo de la Policía comunitaria, el Imdera, y la alcaldía de Armenia.