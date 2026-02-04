Polémica en Armenia por sacerdote que oficiaba misas sin contar con el aval de la iglesia católica

Armenia

Polémica se ha generado en la capital quindiana con un caso insólito referente a un sacerdote identificado como Guillermo de Jesús Zapata Arango que oficiaba misas sin el reconocimiento de su ministerio por parte de la Diócesis ni de ninguna otra.

La situación ha generado una ola de comentarios de indignación puesto que muchos feligreses sostienen que el sacerdote llevaba más de un año en la iglesia San Juan María Vianney del barrio la Grecia de la ciudad.

Precisamente Caracol Radio consultó a la comunidad de la zona que rechazó este tipo de situaciones y dieron a conocer que esperan en el menor tiempo las explicaciones correspondientes para determinar los responsables con este tipo de actuaciones, puesto que evidenciaron que el supuesto sacerdote era el encargado de las misas mientras se encontraba de vacaciones el padre Carlos Armando Sepúlveda.

A través de un comunicado la Diócesis dio a conocer la alerta sobre este caso:

“La Diócesis de Armenia se permite informar que luego de la verificación de las credenciales presentadas por el señor Guillermo de Jesús Zapata Arango, quien se presenta como sacerdote, se evidenció que no consta actualmente su comunión canónica con la Iglesia Católica Apostólica y Romana, ni el reconocimiento de su ministerio por parte de esta diócesis ni de ninguna otra.

Por lo tanto, no le está permitido realizar ningún tipo de celebración o acto litúrgico en esta diócesis, en nombre de la Iglesia Católica Apostólica y Romana. Por lo que le solicitamos a nuestros fieles abstenerse de participar de estas celebraciones.

Queremos expresar con claridad que las celebraciones realizadas por este señor no gozan de validez sacramental y que los fieles que participaron en estas celebraciones antes de este comunicado, lo hicieron de buena fe y por tanto, no tienen responsabilidad moral alguna. La Iglesia, como madre y maestra, acompañará pastoralmente a la comunidad y ofrecerá las orientaciones necesarias para fortalecer la fe y la vida sacramental, de quienes se sientan afectados.

Agradecemos la comprensión, la confianza y la oración de todos, y reiteramos nuestro compromiso de custodiar con fidelidad el don sagrado de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana”, culmina el comunicado.

Comunicado de la Diócesis de Armenia Ampliar

En redes sociales los comentarios han sido de mucha consternación algunos señalan:

“Desde mi experiencia como feligrés, considero injusto que ahora se le señale, cuando fui testigo de cómo el Padre Carlos Armando lo presentó públicamente durante las misas en la iglesia San Juan María Vianney del barrio la Grecia. En ese momento todos lo reconocíamos como sacerdote, y hoy pareciera que nadie asume responsabilidades”.

Otro de los comentarios dice: “Hoy los feligreses de la parroquia San Juan María Vianney estamos llenos de dudas que exigen una respuesta, ¿Cómo es posible que por más de año y medio este señor se hiciera pasar por sacerdote reemplazando al párroco de nuestra parroquia en infinidad de ocasiones sin que nadie lo notará?, ¿Será que no existe un debido proceso para el trámite de permisos y reemplazos de nuestros sacerdotes? ¿De quién fue la negligencia, quizá de quién abrió las puertas a este “sacerdote” o quizá de los entes que deberían velar por el buen servicio y cumplimiento de normas?”.