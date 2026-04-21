En Armenia denuncian presunto acto sexual contra un pastor de una iglesia cristiana

Armenia

Ante la Fiscalía de la ciudad de Medellín fue interpuesta la denuncia por el delito de acto sexual violento contra Evelio García Pedraza, quien es pastor de la iglesia Amor y Vida a las Naciones de Armenia.

Precisamente la víctima quien es familiar del pastor y reside en Medellín denunció que el pasado mes de febrero, su tío político llegó a su apartamento puesto que se iba a hospedar porque tenía un evento.

“En donde ocurrieron acercamientos, abrazos, besos que no fueron consensuados de mi lado. Yo estaba muy confundida por la posición social y ministerial de esta persona, además por la relación familiar y fraternal que existía. Entonces era algo pues que yo nunca esperaba de parte de él", mencionó.

Detalló que en la noche del sábado 21 de febrero se encontraba en su ventana cuando su familiar se le acercó de manera inapropiada por detrás, luego la besó en la nuca susurrándole y la estaba apretando con fuerza lo que le generó mucha confusión entendiendo la posición ministerial y la relación familiar que existía por lo que no esperaba este comportamiento.

En ese mismo sentido dio a conocer que siendo de la familia y de la iglesia donde creció, el pastor fue confrontado e incluso dijo que hay varios testigos de dicha reunión realizada el sábado 28 de marzo donde admitió su responsabilidad y pidió perdón.

“Él fue confrontado en una reunión donde hay varias personas de testigo, el día sábado 28 de marzo, él aceptó todos las acciones que hizo contra mí y contra otra víctima de mi familia que también estaba presente en esta reunión. Él aceptó todo lo que nos había hecho a las 2 y aceptó que él siempre ha tenido esta lucha porque ha luchado con este tipo de de acciones desde que que era joven. Han salido más víctimas, en este momento hay cuatro víctimas más confirmadas aparte de mi familiar y yo", sostuvo.

Afirmó que espera las investigaciones avancen puesto que ahora el pastor está tomando la posición de víctima donde insinúa que fue seducido llevándolo a esas acciones. Finalmente, destacó que se siente revictimizada puesto que toda la situación que vivió es algo que no esperaba de su familiar y mucho menos de un pastor en el que confiaba.

Comunicado abogados del Pastor

Caracol Radio contactó al pastor implicado en el caso quien envió un comunicado por medio de sus abogados donde señala en uno de sus apartes: “De manera respetuosa pero categórica, solicito abstenerse de publicar, difundir o replicar información no verificada que vincule a mi representado con hechos deshonrosos o punible”. También fue consultada la asociación de pastores del Quindío que se abstuvieron de entregar un pronunciamiento oficial, aunque reconocen que tienen conocimiento del caso.

Personería casos de acoso sexual

La Personería de Armenia reconoció que cuentan con procesos disciplinarios respecto al acoso sexual

Ante la situación de acoso sexual que se vive a nivel país, la personera municipal Juliana Victoria Ríos se refirió al panorama local sobre dicha problemática.

La funcionaria reconoció que cuentan con procesos disciplinarios que tienen carácter reservado por eso no profundizó en los casos.

Asimismo, sostuvo que están prestos para recibir las denuncias que se tengan de este tipo en la capital quindiana y si son los competentes para tramitarlas o remitirlas a las autoridades correspondientes.

Recordó que la Personería tiene competencia para disciplinar a los funcionarios del orden municipal o funcionarios de las entidades descentralizadas.

Fue clara que están al tanto para recepcionar las denuncias y brindar el respectivo acompañamiento de los casos de acoso sexual.

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“Entonces si llegan a sufrir alguna conducta que constituye acoso, pues por supuesto que estaremos muy atentos a recepcionar la denuncia y a darle el trámite correspondiente", destacó.

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