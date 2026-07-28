Corrupción en el Gobierno Petro, ¿qué evidencia la posición del presidente?

En Hora20 el análisis a un gobierno que termina con escándalos de corrupción por las coimas que habría recibido Juliana Guerrero y por las denuncias de Angie Rodríguez de corrupción en el gobierno. Después, los anuncios de un gobierno que llega: cambios en embajadas, lugar de posesión y el futuro de la Casa de Nariño.

Lo que dicen los panelistas

Mónica Pachón, PhD en Ciencia Política y profesora en la Universidad de los Andes, apuntó que este gobierno no logra defender casos con argumentos persuasivos, sino con prejuicios de la sociedad sobre las personas, “hay diferencia en idoneidad, pero también en conocimiento de los sectores. En el pasado la corrupción tenía que ver con el sector privado que proveía servicios, ahora veo unas mujeres como Angie, Laura Sarabia y las Guerrero y eso se confunde con actitud personal del presidente en la forma como el presidente habla de estas mujeres”. Resaltó que lo distinto de este caso es que al inicio del gobierno es que la gente le hacía el tributo a la figura del presidente, “pero ya todo el mundo está cansado y ve lo de las Guerrero como la tapa; lo abandonan y dejan solo, pero es tarde”.

Álvaro García, periodista, Decano Escuela Comunicación e Industrias Digitales de la Universidad Sergio Arboleda y columnista en Cambio, aseguró que cuando un líder debe luchar contra la corrupción, se lo mide con su actitud frente a un tema, “una es la actitud del presidente con las hermanas Guerrero y las exculpa, pero con Angie Rodríguez la respuesta es otra; la despide públicamente y la expone. Es increíble la posición del presidente. Su propia hija sale a decir que la sociedad tiene derecho a pedir investigación sobre las Guerrero”.

para Jennifer Pedraza, senadora de la república, la narrativa del presidente Petro frente a la corrupción busca eludir responsabilidad política que él tiene, “la revelación de Semana demuestra con chats y pruebas cómo las hermanas Guerrero buscaban coimas. Hoy tenemos certeza de que se presentaron títulos falsos y si podía hacer eso, qué garantía de ejecución transparente íbamos a tener. Respuesta del presidente es triste porque las muestra como víctimas y resta gravedad al asunto”.

Frente al caso de Angie Rodríguerz, manifestó que el presidente ataca a quien intenta revelar algo, es una consecuencia del estilo de liderazgo y lo que es el Pacto, “si alguien levanta la mano, lo descabezan: pasó con Susana Muhammad y Francia Márquez”.

Julio Iglesias, analista, consultor e ingeniero industrial, planteó que no se puede hablar de casos aislados, “muchos involucrados pertenecían al círculo cercano del presidente. Vigilancia sobre el gobierno Petro en tema de corrupción tiene que ver con la propuesta de valor que él presentó para hacerse presidente”. Manifestó que no es solo el asunto de la corrupción, “la Contraloría habla de los riesgos fiscales que entrañan los 11 mil contratos a dedo, son más de $4 billones en un momento fiscalmente difícil”. Sobre ese tema, dijo que la contratación después de elecciones no es más que un esquema que busca sabotear la gestión económica del gobierno entrante, todo esto en medio de una guerra política en la que se quiere dejar la caja seca.

Vivian Newman, abogada, investigadora en DeJusticia y experta en temas anticorrupción, comentó que el cierre de este gobierno no ha mostrado muchas diferencias frente al desarrollo del gobierno, “si se hace un balance sobre lucha contra la corrupción, nos sale debiendo a todos.

Hubo marco de estrategia anticorrupción al inicio del gobierno, pero con escándalo de la UNGRD vimos una retahíla de casos en los cuales se mostraba falta de liderazgo en lucha contra la corrupción; una falta de compromiso total”. Remarcó que tuvimos un Gobierno el cual tiene evaluación negativa en lucha contra la corrupción, “el cierre no muestra un cambio frente a lo que vimos durante los cuatro años. La corrupción ocurre debajo de la mesa. El nivel identificado no es el nivel real de corrupción, por eso lo que hace Transparencia es medir percepción, la cual ha bajado”.

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