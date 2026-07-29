Unidad en la nueva derecha, posesión presidencial de Abelardo de la Espriella y oposición

En Hora20 el futuro de las relaciones en la derecha tras los llamados a superar las diferencias y a poner por encima los intereses del país. El análisis a cómo quedan las relaciones tras las diferencias de los últimos días y cómo incide una nueva discusión: la elección de Contralor Generar de la República. Después, una mirada a la decisión del Pacto Histórico de no asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de la república.

Lo que dicen los panelistas

Para Carlos Fernando Motoa, exsenador de Cambio Radical, hay que tener claro que pasar página no es que se desconozcan las discrepancias que aparecerán por cuatro años con partidos políticos, “hay un punto claro y es que no se trata de rendición de una parte frente a la otra o que el Centro Democrático se subordine al presidente o al contrario, acá se trata de generar interlocución sincera y franca y que comience a tener ruta y construcción en temas como salud”.

Sobre la posesión, dijo que como vallecaucano es un mensaje de esperanza y de respaldo ante la crisis de seguridad que vive el departamento, “sí cuestiono que el Pacto Histórico no quiera participar en un acto institucional, es un tema de alternancia en el poder, de garantías en Estado de derecho, no es desconocer lo partidista de la posesión y ellos hacen parte del Congreso y no es lo correcto deslegitimarlo”.

Christian Garcés, senador por el Centro Democrático, señaló que el mensaje de Carlos Suárez, estratega de Abelardo de la Espriella, es importante porque viene de una persona cercana al presidente electo, “con esto se termina un capítulo de discusiones, el expresidente dijo que no estaba interesado en discusión y eso es importante. Los partidos de centroderecha tienen que coordinarse, estar unidos y dar una sana discusiones porque todos no pensamos igual, pero podemos construir juntos el país si estamos unidos”. Advirtió que no cree que ningún movimiento vaya absorber a otro, “el Centro Democrático ha subido y bajado congresistas y concejales, Colombia tiene un problema de partidos, hay muchos y por eso ejercicios como la unificación del Pacto resultaron importantes”.

Sobre la ausencia del Pacto en la posesión, dijo que esto representa una amenaza a la democracia, “si hablamos de democracia, el Pacto tiene que asistir a la sesión de Congreso y se pueden expresar de muchas maneras, pero lo que hacen es no cumplir con Ley 5”.

María José Pizarro, exsenadora del Pacto Histórico, manifestó que se habla de nueva derecha y de una centroderecha, “pero existe es extrema derecha y una derecha; eso toca hablarlo claro, así como somos progresistas de izquierda y entre más claro la gente sepa en qué estamos y los próximos cuatro años, pero la pregunta que se debe hacer es si el gobierno entrante requiere sumisión de aliados o un diálogo con aliados y una construcción conjunta”. Apuntó que lo que develó lo ocurrido el 20 de julio era una discusión por las formas y el reconocimiento de un sector dentro de la derecha, “hay dos situaciones que pueden dejarnos ver el futuro primero, una es la elección presidente congreso donde no queda electo Deluque”.

Sobre la ausencia de su partido en la posesión, dijo que un principio importante es la coherencia, “si nos hemos destacado por algo, es por la coherencia, estamos ante un presidente electo por colombianos, nosotros no desconocemos la legalidad, pero él amenaza con extraditar al principal líder político de la fuerza política de oposición. Nos da categoría de enemigos, dice que nos destripará, que desatará persecución política, dice que hay que desaparecer nuestra forma de pensamiento de la narrativa, dónde queda entonces libertad de pensamiento y conceptos” .

Juan Camilo Ostos, economista, exviceministro de Transporte, militante en Salvación Nacional, resaltó que unidad no representa unanimidad, “la confianza se construye y se debe construir una agenda que genere confianza en la coalición del gobierno, hay mayorías claras, del partido Conservador, Liberal, Salvación Nacional, U, Mira, Cambio Radical, entonces coalición es fuerte pero no se encuentra una agenda una”. Sobre la actividad legislativa, dijo que un gran desafío que se vivió fue la votación al presidente de Senado, algo que considera no debió ocurrir porque tocaba llegar al 20 de julio con una decisión, “otro desacierto fue lo que ha ocurrido con la posesión; es una discusión que genera desgaste político y eso no es necesario”. Apuntó que la derecha no tiene otra opción, “su obligación es unirse y trabajar en una agenda para organizar temas fundamentales como seguridad y economía”.

Frente a la elección de Contralor, dijo que si bien es aceptable que el nuevo gobierno no se meta en la discusión de Contralor, no puede ser indiferente sobre quien decidirá el control fiscal en el país, “ese puesto se ha instrumentalizado para convertirlo en un estamento burocrático que responde a intereses politiqueros; el gobierno debe analizar junto a la bancada de gobierno un perfil técnico, independiente y alejado de intereses políticos”.

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