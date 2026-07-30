Comisiones del Congreso, ¿qué margen de maniobra tendrá el gobierno De la Espriella?

En Hora 20 el análisis de cómo quedaron conformadas las comisiones del Congreso, el papel de los congresistas que asumirán el liderazgo de las células legislativas y el margen de maniobra que tendrá el gobierno entrante. Además, los cuestionamientos que pesan sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro a raíz del incremento en la contratación directa tras el fin de la Ley de Garantías.

Lo que dicen los panelistas

Ariel Ávila, senador del Partido Alianza Verde, dijo que las mayorías del gobierno De la Espriella en el Congreso podrían variar. Y sostuvo que la definición de los presidentes de las comisiones se llevó a cabo con relativa tranquilidad, “el pulso del poder no era hoy, el pulso del poder es el 12 de agosto en la elección del contralor”. También contó que este 29 de julio se hizo la primera reunión de Alianza Verde para discutir la posición que tomarán frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Si bien él señaló que es partidario de declararse como oposición, sostuvo que la colectividad “está muy dividida”.

Se refirió a otras comisiones que en ocasiones se pasan por alto. “Si uno mira el Escudo de las Américas con posible presencia internacional, eso lo va a tener que aprobar el Congreso. Es muy probable que las comisiones segundas se vuelvan muy importantes”.

Daniel Briceño, representante a la Cámara del Centro Democrático, resaltó que hubo una batalla por la definición de las mesas directivas de las Comisiones Quintas, pero sostuvo que en general en la Cámara de Representantes se “cumplieron los acuerdos”. También subrayó el peso que tendrán los congresistas del Pacto Histórico y el Centro Democrático. Para él, este factor debe ser tenido en cuenta tanto por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, como por el presidente electo, Abelardo de la Espriella.

También hizo duros cuestionamientos sobre el poder que acumuló la familia de Gabriela Muñoz en la Aerocivil. “Funcionarios explican que estas personas contratadas están en cargos pequeños. Con ayuda del director ponen directivos de la Aerocivil, por ejemplo, hay un secretario aeronáutico con funciones técnicas y su experiencia está acreditada por una empresa de deportes en Sucre”, advirtió Briceño.

Carol Borda, representante a la Cámara de Salvación Nacional, se refirió a sus copartidarios Enrique Gómez y Sara Castellanos, quienes presidirán las comisiones Primera y Tercera. “Respecto al Senado, me siento muy tranquila con las presidencias no sólo de Salvación Nacional, sino también del Centro Democrático”, señaló. Además, explicó cómo será el trabajo con otros partidos con los cuales tienen cercanías ideológicas. ”En Cámara encontré un aliado importante que es Centro Democrático, igual Cambio Radical, eso es relevante. Queda expectativa con U, Liberal y Conservador”, anotó Borda.

Por último, se refirió al manejo presupuestario del actual gobierno. “El tema del recaudo es importante. Con este déficit cómo se justifica la contratación, tendremos un déficit heredado y por eso es importante el recorte del Estado y la importancia de apoyar el sector mineroenergético”, explicó.

Camilo Granada, exalto consejero presidencial para las Comunicaciones, recordó la fragilidad de las coaliciones que el gobierno entrante logrará en las principales comisiones del Congreso. “Las mayorías son efímeras. El gobierno arranca con una cuota de apoyo. Veremos qué pasa con la política tradicional, el Partido Liberal, el Partido de la U y Cambio Radical”, explicó. Y dijo que en la Comisión de Acusaciones, presidida por Carlos Cuenca, habrá una importante presencia de congresistas del Pacto Histórico.

También se refirió a los cambios en la ejecución presupuestal. “En el Estado el Presupuesto se aprueba y se usa para todo el año, pero hay un flujo de caja que es importante. Si comprometo todos los recursos en 7 meses, pues en septiembre no hay plata para nada”, señaló Granada sobre los contratos firmados por el gobierno Petro tras el fin de la Ley de Garantías.

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