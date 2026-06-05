¿Cómo era León XIV antes de convertirse en pontífice? Amigo del papa habló sobre visita a España
A propósito de la histórica visita de León XIV a España, 6AM W habló con su amigo personal, el padre Miguel Ángel Martín.
¿Cómo era León XIV antes de convertirse en pontífice? Amigo del papa habló sobre visita a España
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David Otero
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