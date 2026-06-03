Nicky Jam llega a El Campín con el: “Tamo Activo Tour” y sus grandes éxitos

El reggaetón vuelve a tomarse la capital colombiana y, junto con la música, también la moda será protagonista.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAIN - JUNE 21: Nicky Jam performs during his Sunshine Tour at Anexo Estadio on June 21, 2025 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. (Photo by Rubén Grimón/Redferns) / Rubén Grimón Ampliar LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, SPAIN - JUNE 21: Nicky Jam performs during his Sunshine Tour at Anexo Estadio on June 21, 2025 in Las Palmas de Gran Canaria, Spain. (Photo by Rubén Grimón/Redferns) / Rubén Grimón Cerrar

A pocos días del concierto de Nicky Jam en el Estadio El Campín, programado para el 6 de junio como parte de su gira Tamo Activo Tour.

El evento comienza a convertirse en una tendencia entre los asistentes: la búsqueda de prendas cómodas, urbanas y con inspiración streetwear (un estilo de moda urbana inspirado en la cultura del skate, el hip-hop y los deportes extremos) para construir outfits que mezclen estilo, nostalgia y funcionalidad.

Los conciertos de reguetón se han convertido en una verdadera pasarela urbana donde predominan prendas oversized, denim vintage, camisetas deportivas retro y accesorios inspirados en la estética del hip hop y el streetwear latino.

Los accesorios statement tendrán un papel protagónico: gafas tintadas, cadenas metálicas, gorras, pañuelos y bolsos crossbody complementarán los looks inspirados en el streetwear, aportando personalidad sin necesidad de grandes inversiones.

Aunque los colores vibrantes estarán presentes, el negro sigue siendo el rey. Los total looks oscuros, combinaciones monocromáticas y prendas con acabados desgastados o vintage se mantienen como favoritos por su versatilidad y facilidad para combinar.

Más allá de seguir tendencias, cada vez más asistentes recurren a la moda circular para construir outfits únicos. La posibilidad de acceder a piezas vintage, jerseys retro y accesorios auténticos ha convertido esta alternativa en una opción popular entre quienes buscan destacar en conciertos y festivales.

Con más de 30.000 asistentes esperados y varias localidades agotadas, el concierto de Nicky Jam promete convertirse no solo en una cita musical de gran impacto, sino también en una vitrina de las tendencias urbanas que marcan el estilo de toda una generación.