¿Qué festivos hay en junio en Colombia? Festividades religiosas y fecha en la que se celebran

Colombia es conocido por ser uno de los países con más días festivos o feriados, ya sea por motivos religiosos o conmemorativos, razones que dan lugar a estos días hábiles para que las personas tengan la oportunidad de celebrar estas fechas.

Es importante señalar que, bajo el calendario, a Colombia le quedan 11 días festivos o días de descanso entre fechas religiosas, cívicas y conmemoraciones; esto se rige bajo la Ley Emiliani vigente desde 1984, la cual permite que se trasladen al lunes siguiente y no al día que caen las celebraciones.

Para este mes de junio se cuenta con tres días festivos, estos siendo el día 8 de junio, el mismo que será un lunes, que tiene la finalidad de celebrar el ‘Corpus Christi’; el segundo será el 15 de junio, dicha fecha que celebrará el Sagrado Corazón, y finalmente el 29 de junio, donde se celebrará el Día de San Pedro y San Pablo.

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¿Cuál es el próximo día festivo en Colombia?

El próximo día festivo en Colombia será el 8 de junio, fecha en que se celebrará el ‘Corpus Christi’, celebración que se remonta a las tradiciones católicas y que tiene la finalidad de honrar el cuerpo y la sangre de Jesucristo. A través del sacramento de la Eucaristía.

De acuerdo a un artículo publicado por National Geographic, esta celebración tiene su origen en el año 1246, cuando el entonces obispo de Lieja (Bélgica), Robet de Torote, ordenó la celebración de la festividad en su diócesis.

Esta festividad se asocia a la conmemoración de la Última Cena de Jesucristo, donde el profeta llevó a cabo junto a sus apóstoles antes de su crucifixión; sin embargo, para los católicos, el Corpus Christi no se centra en la pasión y muerte de Jesús; en cambio, es la consideración de que está entre la humanidad para siempre.

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¿Cuántos días festivos le quedan a Colombia en el 2026?

De acuerdo a la información oficial alojada por el Ministerio de Hacienda, estos son los días festivos que le quedan al país en este 2026:

Día 8 de junio (lunes): Corpus Christi (Fiesta Nacional)

Corpus Christi (Fiesta Nacional) Día 15 de junio (lunes): Sagrado Corazón (Fiesta Nacional)

Sagrado Corazón (Fiesta Nacional) Día 29 de junio (lunes): Día de San Pedro y San Pablo (Fiesta Nacional)

Día de San Pedro y San Pablo (Fiesta Nacional) Día 20 de julio (lunes): Día de la Independencia (Fiesta Nacional)

Día de la Independencia (Fiesta Nacional) Día 7 de agosto (viernes): Batalla de Boyacá (Fiesta Nacional)

Batalla de Boyacá (Fiesta Nacional) Día 17 de agosto (lunes): La Asunción de la Virgen (Fiesta Nacional)

La Asunción de la Virgen (Fiesta Nacional) Día 12 de octubre (lunes): Día de la Raza (Fiesta Nacional)

Día de la Raza (Fiesta Nacional) Día 2 de noviembre (lunes): Todos los Santos (Fiesta Nacional)

Todos los Santos (Fiesta Nacional) Día 16 de noviembre (lunes): Independencia de Cartagena (Fiesta Nacional)

Independencia de Cartagena (Fiesta Nacional) Día 8 de diciembre (martes): Día de la Inmaculada Concepción (Fiesta Nacional)

Día de la Inmaculada Concepción (Fiesta Nacional) Día 25 de diciembre (viernes): Día de Navidad (Fiesta Nacional)

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