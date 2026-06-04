Cuatro heridos deja accidente de ambulancia en la vía Cali-Palmira

Una ambulancia de la empresa Medical Group sufrió un accidente al perder el control en la recta Cali-Palmira a 500 metros del CIAT, resultando gravemente herido el conductor quien fue rescatado inconsciente, gracias al trabajo de los bomberos de de Cali y Palmira.

También resultaron heridos un paramédico, un paciente con discapacidad que era trasladado desde la Fundación Clínica Valle del Lili de Cali hacia Palmira junto a su padre.

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Caracol Radio conoció que hubo necesidad de usar equipos mecánicos, entre ellos la llamada “Quijada de la vida” para lograr la apertura de la puerta y extraer al conductor.

El accidente no causó congestión en la vía, pero unidades de tránsito y policía acudieron para agilizar el tráfico en este tramo de la recta Cali-Palmira.

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