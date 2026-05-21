el GAULA recorrió el mercado de Baracoa en Magangué

El bullicioso mercado de Baracoa, en Magangué, estuvo rodeado de uniformados del GAULA, Policía Comunitaria y las Zonas de Atención Policial, quienes llegaron con un mensaje claro para comerciantes y compradores: no dejarse intimidar por los delincuentes.

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La jornada hizo parte de la campaña preventiva “Yo no pago, yo denuncio”, con la que la Policía busca frenar los casos de extorsión que afectan a tenderos, vendedores y trabajadores de diferentes sectores del municipio.

Durante el recorrido, los policías entregaron volantes, hablaron con los comerciantes y explicaron cuáles son las modalidades más usadas por los delincuentes para engañar y sacar dinero mediante llamadas, mensajes y amenazas.

Muchos vendedores aprovecharon para resolver dudas y conocer cómo denunciar de manera rápida cualquier intento de extorsión a través de la línea gratuita 165 del GAULA, habilitada las 24 horas del día.

La presencia de los uniformados llamó la atención de decenas de personas que a esa hora realizaban sus compras en el mercado. Algunos comerciantes aseguraron sentirse más tranquilos con este tipo de actividades preventivas.

“El mensaje para todos los bolivarenses es claro: no pagar y denunciar. Nuestros policías seguirán llegando a cada rincón del departamento para proteger a la comunidad y evitar que los delincuentes sigan sembrando miedo”, aseguró el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Bolívar anunció que estas campañas continuarán desarrollándose en plazas de mercado, barrios y sectores comerciales de diferentes municipios, con el propósito de fortalecer la cultura de la denuncia y cerrarle el paso a la extorsión.