CNE fortalece la transparencia electoral en la Región Caribe con capacitaciones Comitium en Línea

Esta iniciativa se desarrolla como un trabajo en conjunto con la Fuerza Pública, articulando esfuerzos para blindar el proceso y asegurar el correcto uso de las herramientas digitales en el territorio.

En La Guajira, 235 integrantes de la Fuerza Pública fueron capacitados por el CNE, entre ellos 145 miembros del Ejército Nacional y 90 uniformados de la Policía Nacional en Riohacha, quienes tendrán la responsabilidad de verificar digitalmente las credenciales de los testigos electorales en los puestos de votación.

De igual forma, en Atlántico ya se coordinan nuevas jornadas de formación con más de 500 uniformados en formación de la Escuela de Policía Antonio Nariño, en Soledad. En Cartagena han sido capacitados 225 miembros de la Policía Metropolitana en las cuatro estaciones ubicadas en el Centro Histórico, Caribe Norte, Bocagrande y Nuevo Bosque. En Magdalena y San Andrés también continúan las capacitaciones dirigidas a miembros de la Fuerza Pública y actores electorales.

Con estas acciones, el CNE fortalece la estrategia tecnológica y de control electoral en toda la Región Caribe, ratificando su compromiso con la #LegitimidadYTransparencia y el desarrollo de unas elecciones seguras y transparentes en Colombia.