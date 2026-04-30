Menor herido por militar en Briceño no participó de la riña y fue víctima de bala perdida: allegados

Briceño- Antioquia

Cabe recordar que primero fue el Ejército Nacional el que entregó su versión sobre lo sucedido en el corregimiento de Travesías del municipio de Briceño en el Norte de Antioquia, donde hubo una riña en la que se vieron involucrados dos militares y un civil que estaban consumiendo licor. Allí un menor de 15 años quedó herido. Este hecho ocurrió el pasado 25 de abril entre las 9 y las 10 de la noche.

Caracol Radio conversó con allegados al menor lesionado para conocer la versión de los civiles sobre este hecho que generó consternación entre la comunidad, pero solicitan no ser mencionados directamente por seguridad. Manifestaron que él no participó de la riña y que el disparo que recibió en el brazo se debió a una bala perdida; en el mismo hecho, un adulto fue afectado por esquirlas en la frente. Aseguran que la discusión que sostuvieron los soldados bajo efectos del alcohol fue con una tercera persona. Supuestamente porque los uniformados lo estigmatizaron relacionándolo con la guerrilla, lo que generó la discusión en una cantina del caserío donde estaban comprando bebidas alcohólicas.

También manifiestan que el militar que accionó su arma de dotación contra los civiles no solo hizo un tiro; según esa versión, se escucharon entre 15 y 20 disparos que impactaron la fachada de un inmueble cercano al lugar de los hechos y el suelo donde quedaron los orificios generados por los proyectiles que, luego de contarlos, pudieron evidenciar que fueron al menos 19. Así quedó evidenciado en los videos grabados por la comunidad al otro día del suceso. Agradecen que no ocurrió una tragedia por la cantidad de balas disparadas y personas que estaban en la parte externa.

Salud del Menor

En cuanto al menor, la primera atención la prestó un enfermero militar que se trasladó desde el batallón al sitio. Luego fue llevado al hospital local, pero, debido a la lesión, tuvo que ser evacuado hacia otro hospital de mayor nivel. Al parecer, el hueso del brazo derecho quedó fracturado y por ello es necesaria realizar una cirugía.

Los disparos generaron temor entre la comunidad

En los videos grabados por la comunidad se observa que la comunidad recriminó a los militares en el sitio, aunque de inmediato otros uniformados llegaron al lugar ante los disparos que generaron temor entre la población; algunos pensaron que se trataba de una confrontación debido a la tensa situación de seguridad que atraviesa ese corregimiento por los grupos al margen de la ley.

Queja de la comunidad

Las personas consultadas manifestaron a Caracol Radio que la situación de compra y consumo de licor por parte de algunos uniformados en ese carío es recurrente, por lo que piden a los altos mandos militares ejercer mayores controles con los soldados. Incluso están analizando la posibilidad de no venderles a los militares para evitar una tragedia, ya que presuntamente el consumo de licor lo hacen con los fusiles de dotación.

Otras acciones del Ejército Nacional

Caracol Radio nuevamente consultó a la Cuarta Brigada, desde donde se solicitó a la comunidad que denuncie de manera oportuna cualquier comportamiento anómalo de los soldados y que, si es posible, anexen fotos y videos de los comportamientos por fuera de la instrucción militar para adoptar medidas que protejan a la población civil. Además, agregó que los soldados profesionales involucrados en la situación ya fueron retirados del batallón de Travesías y están en Medellín, donde están adelantando el debido proceso contra ellos.