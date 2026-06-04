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04 jun 2026 Actualizado 02:49

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Política

Abelardo de la Espriella rechaza respaldo del Partido Liberal: “Es un apéndice de Petro y Cepeda”

El Partido Liberal querría apoyar a Abelardo de la Espriella, sin embargo, este ya les cerró la puerta.

Abelardo de la Espriella rechaza respaldo del Partido Liberal: “Es un apéndice de Petro y Cepeda”

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Caracol Radio conoció que, tras una reunión de bancadas este miércoles, existiría consenso en el Partido Liberal para respaldar la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

Según fuentes consultadas, buena parte de la bancada liberal se opone a una Asamblea Nacional Constituyente, propuesta impulsada por el presidente Gustavo Petro y que algunos sectores han asociado con un eventual gobierno de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico.

Ahora, pese a que el respaldo del Partido Liberal aún no ha sido formalizado, De la Espriella tomó distancia y advirtió que no aceptaría el apoyo de esa colectividad.

“El Partido Liberal es un apéndice de Petro y Cepeda, el 75% de sus curules están cooptadas por el régimen corrupto y el otro 25% no ha hecho nada para evitarlo”, dijo a través de su cuenta de X.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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