Restricción vehicular en Pasto: Así funcionará la semana del 20 al 26 de julio

Pasto -Nariño

Durante la semana del lunes 20 al domingo 26 de julio continúa vigente el pico y placa en Pasto, de acuerdo con el Decreto 0088 del 27 de mayo de 2026, que prorrogó por dos meses la medida de restricción vehicular en la ciudad.

La programación para el resto de la semana es la siguiente:

Lunes: (Festivo no aplica)

Martes: 2 y 3

Miércoles: 4 y 5

Jueves: 6 y 7

Viernes: 8 y 9

La medida aplica para vehículos particulares, motocicletas y taxis en el horario de 7:30 de la mañana a 7:00 de la noche. Los sábados, domingos y días festivos no hay pico y placa.

Otras restricciones vigentes

Además del pico y placa, en Pasto continúan vigentes las siguientes medidas de movilidad:

Restricción para la circulación de motocicletas entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, todos los días. Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero hombre mayor de 14 años en toda la ciudad, las 24 horas del día. Prohibición de circulación de motocicletas con parrillero de cualquier tipo en el centro de la ciudad, también durante las 24 horas.

Sanciones por incumplimiento

Los conductores que incumplan el pico y placa se exponen a las sanciones previstas en el Código Nacional de Tránsito, entre ellas una multa económica, la posible inmovilización del vehículo y el pago de los costos de grúa y parqueadero.

Las autoridades de tránsito reiteraron el llamado a los conductores para verificar la programación semanal y respetar la medida con el fin de evitar sanciones y contribuir a una mejor movilidad en la ciudad.