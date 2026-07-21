Ejército desmantela comisión de la Segunda Marquetalia que extorsionaba en Meta

En desarrollo de operaciones militares ofensivas en contra de la criminalidad en el departamento del Meta, en las últimas horas tropas del Ejército Nacional desmantelaron una comisión de finanzas ilegales de las disidencias de la Segunda Marquetalia, la cual es señalada de adelantar acciones criminales como extorsión y secuestro en esa zona del país.

Gracias a labores de inteligencia militar, fueron capturados presuntos integrantes de esa estructura ilegal (entre ellos tres mujeres) y un menor, que había sido reclutado de manera forzada en instrumentalizado para realizar acciones delictivas, fue recuperado. En la acción, las autoridades les incautaron cinco motocicletas (tres de ellas de alto cilindraje), tres armas de fuego, municiones de diferentes calibres, material de intendencia, prendas de uso privativo de la Fuerza Pública y talonarios con los que intimidaban a sus víctimas.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, estos criminales estarían extorsionando y secuestrando a ganaderos, transportadores, comerciantes y empresarios del casco urbano y zona rural de los municipios de Mapiripan, Puerto Llenas y Puerto Rico, Meta.

“Dentro de las pistas que habrían seguido integrantes dejados inteligencia militar del Ejército Nacional se encuentran el empleo de los talonarios (de los cuales habrían tomado las huellas dactilares) y el empleo de motocicletas de alto cilidraje, las cuales estaban acondicionadas con unos existía especiales para generar mayor velocidad, pero también mucho ruido, lo que sirvió para poder ubicarlos y capturarlos”, señaló el Ejército.

“Con este resultado, las Fuerzas Militares propinan un duro golpe en contra de las redes logísticas y criminales de las disidencias de la Segunda Marquetalia, ya que se desmantela una estructura dedicaba, mediante la intimidación y las amenazas, a recolectar dinero para el sostenimiento delictivo de ese grupo armado ilegal”.

Los capturados y el material incautado fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para su respectivo procesos de judicialización.