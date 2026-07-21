Fuerzas de Israel abrieron fuego “cerca” de unidad del Ejército del Líbano en zona de repliegue

Imagen de referencia | Ejército de Israel y bandera del país - Bandera del Líbano: Getty Images.

Las fuerzas israelíes que ocupan el sur del Líbano abrieron fuego este martes “cerca” de una unidad del Ejército libanés en Zawtar al Gharbiya, una de las zonas de las que Israel se retiró para dar paso al despliegue de las tropas libanesas en el marco del acuerdo mediado por Estados Unidos entre ambos países.

“Mientras las unidades militares realizaban su despliegue en la localidad de Zawtar al Gharbiya, en Nabatieh, las fuerzas de ocupación israelíes abrieron fuego cerca de estas unidades”, denunció el Ejército libanés en un comunicado.

Asimismo, el Comando del Ejército del Líbano, que nunca ha intervenido en la guerra entre Israel y el grupo chií Hizbulá y se ha limitado a realizar tareas humanitarias y de socorro, confirmó que “este ataque obstaculizará la implementación de las medidas de despliegue” en las zonas de despliegue condicionado.

Estas medidas, recordó el comunicado castrense, se están llevando a cabo con el Grupo de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L), un mecanismo conformado por representantes militares libanesas, israelíes y estadounidenses para supervisar el acuerdo marco de alto el fuego y, precisamente, el despliegue del Ejército tras la retirada de Israel.

De hecho, las Fuerzas Armadas libanesas comenzaron este mismo martes su despliegue en Zawtar al Gharbiya en coordinación con el MCG4L, al tiempo que pidieron a la ciudadanía para que no se “dirija a la ciudad hasta que la situación de seguridad se estabilice”.

El 20 de julio, el Ejército libanés anunció que se había desplegado en la localidad de Froun y en Srifa, las otras dos zonas de despliegue condicionado y también ubicadas en el sur, coincidiendo con la declaración de Estados Unidos del inicio de implementación de esta operación de traspaso del control.

De acuerdo con el texto del acuerdo marco rubricado por las tres partes, las Fuerzas Armadas libanesas asumirán gradualmente la responsabilidad de “seguridad plena y efectiva” en lo que han denominado como “zonas piloto”, de donde las tropas israelíes se irán replegando “gradualmente” tras su invasión.

Sin embargo, la retirada israelí estará condicionada al “desarme exitoso de los grupos armados no estatales y al desmantelamiento de su infraestructura en esas zonas”, en referencia a Hizbulá, según el texto del acuerdo.

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