Procuraduría destituyó por nueve años a exfuncionarios de Quintero por contrato con Metroparques

Medellín

La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por nueve años de la exsecretaria de Infraestructura de Medellín, Natalia Urrego Arias, y del exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano Ospina, ambos exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero Calle, por irregularidades en la modificación de un contrato durante la pandemia de Covid-19.

El contrato, por $5.226 millones, fue modificado vulnerando los principios de economía y eficacia administrativa, según indicó el Ministerio Público.

En agosto, la Procuraduría ya había emitido un fallo de primera instancia señalando dichas infracciones, decisión que fue apelada por los dos exservidores.

Investigaciones

En el fallo de segunda instancia, la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que Urrego y Liévano prorrogaron de manera injustificada un contrato firmado el 3 de noviembre de 2020, inicialmente pactado por tres meses, extendiéndolo hasta el 10 de junio de 2021. La ampliación fue justificada con supuestas medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamental y municipal para enfrentar la pandemia.

No obstante, la Procuraduría determinó que esa justificación no obedecía a hechos sobrevinientes, imprevisibles o irresistibles, sino a circunstancias que ya eran plenamente conocidas al momento de la firma del contrato, por lo que no constituía un motivo válido para su modificación.

Con base en estos hallazgos, el ente de control calificó la actuación de los exfuncionarios como falta gravísima a título de culpa gravísima y dejó en firme la sanción disciplinaria.