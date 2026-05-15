Desarticulan red señalada de fabricar drones con explosivos para disidencias de ‘Iván Mordisco’

La Policía Nacional desmanteló una red criminal señalada de fabricar drones acondicionados con explosivos y suministrar tecnología de guerra a las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.

Según la Dirección de Inteligencia Policial, la operación “CERCO” se desarrolló de manera simultánea en Bogotá, Madrid (Cundinamarca), Villavicencio, Florencia, Carmen del Chucurí y Lebrija, donde fueron capturados cinco presuntos integrantes de esta estructura ilegal.

Entre los capturados se encuentra alias ‘Dron’, señalado de modificar aeronaves no tripuladas, adaptar sistemas de lanzamiento de explosivos y capacitar integrantes armados en el uso táctico de drones para ataques contra la fuerza pública y la población civil.

Las investigaciones indican que esta organización sería la principal conexión de aprovisionamiento, desarrollo tecnológico y suministro de drones letales para ejecutar acciones terroristas en Arauca, Boyacá, Cauca, Caquetá y Casanare.

Además, las autoridades señalaron que los capturados también realizaban labores de inteligencia criminal para identificar víctimas de extorsión, secuestro y posibles objetivos de atentados, así como coordinar el traslado de secuestrados hacia campamentos bajo órdenes de alias ‘Antonio Medina’ y alias ‘Ruso’.

Durante el operativo fueron incautados más de 95 millones de pesos en efectivo, tres drones de última generación, cinco mandos remotos, 80 piezas de repuesto, un kit de gafas FPV, equipos satelitales y material de apología a las Farc.

“Con este resultado, la Policía Nacional continúa afectando de manera contundente las capacidades terroristas de las disidencias”, aseguró el director de la Policía, general William Rincón.