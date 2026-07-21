Vallecaucano Erlin Mosquera conquistó dos medallas en el Panamericano Junior de Canotaje

El vallecaucano Erlin Mosquera Moya tuvo una actuación sobresaliente en el Campeonato Panamericano Junior de Canotaje, disputado del 9 al 12 de julio en Montreal, Canadá, al conquistar una medalla de oro y una de plata en su debut internacional.

Mosquera se coronó campeón panamericano en la prueba de C1 200 metros, donde se quedó con la medalla de oro tras imponerse a los mejores exponentes juveniles del continente.

Además, el colombiano también subió al podio en la modalidad de C1 500 metros, al obtener la medalla de plata, resultado que confirmó el gran nivel deportivo del joven canoísta vallecaucano en su primera participación fuera del país.

El Campeonato Panamericano Junior se desarrolló de manera simultánea con la III Copa del Mundo de Canotaje Sprint y representó un evento estratégico dentro del calendario internacional, ya que entregó cupos para los Juegos Panamericanos Lima 2027 y otorgó puntos importantes para el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este resultado, Erlin Mosquera no solo consiguió sus primeras preseas internacionales, sino que también ratificó el potencial del Valle del Cauca como una de las principales canteras del canotaje colombiano.