Valle del Cauca se coronó campeón nacional de surf en La Guajira

El Valle del Cauca se quedó con el título del II Campeonato Nacional de Surf, disputado entre el 16 y el 21 de julio en Palomino, La Guajira, luego de una sobresaliente actuación de sus deportistas en las diferentes modalidades de competencia.

El certamen, que también correspondió a la II Válida de la Liga Colombiana de Surf, reunió a los mejores exponentes del país en las categorías Shortboard, Longboard, Bodyboard, SUP Surf y SUP Race, teniendo como escenario las playas del Hotel Las Marías by Croma, en el corregimiento de Palomino, municipio de Dibulla.

La gran figura de la delegación fue Romeo Chávez, quien conquistó tres medallas de oro al imponerse en Shortboard Sub-18, Shortboard Open y la Aloha Cup, esta última junto a Carlos Moreno.

El cuarto oro para el Valle llegó por intermedio de Leison Jiménez, campeón en la modalidad de Bodyboard, prueba en la que además Iván Mejía obtuvo la medalla de plata, completando el 1-2 para el departamento.

Por su parte, Carlos Moreno también aportó un bronce en Shortboard Open, sumando así dos preseas a su participación en el campeonato.

La delegación vallecaucana estuvo integrada además por Nicolás Sardi, Olber Grueso Jr., José Cárdenas y Olber Grueso Amaya, quienes contribuyeron al desempeño colectivo que permitió al departamento quedarse con el primer lugar del certamen nacional.