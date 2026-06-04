Aída Quilcué acepta invitación de Westcol y se confirma streaming desde el Cauca

Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro, aceptó realizar una transmisión en vivo con el streamer Luis Fernando Villa, más conocido como Westcol.

La decisión la tomó luego de que el influencer insistiera en tener un espacio con ella, ya fuera en formato de entrevista o mediante un debate con José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo De la Espriella.

“He recibido sus mensajes y he tomado el tiempo necesario para hacer las consultas correspondientes con los sabedores espirituales de mi comunidad. Al tratarse de un territorio sagrado, esta no es una decisión que me corresponda únicamente a mí; es una determinación colectiva que debe tomarse con respeto, responsabilidad y en armonía, más allá de cualquier coyuntura o campaña política”, escribió la senadora en su cuenta de X.

En el mismo mensaje, Quilcué invitó públicamente a Westcol a visitar su comunidad y confirmó que la transmisión se realizará. “Westcol, eres bienvenido a nuestra comunidad. Haremos el stream”, afirmó la candidata vicepresidencial.

La candidata Vicepresidencial reiteró que agradece el interés por conocer la cultura y cosmovisión de los pueblos indígenas.

Según dijo, el objetivo será mostrar a los colombianos aspectos de esa cultura y de los orígenes de los pueblos indígenas.