Chaparral espera 17 mil visitantes para la Feria Internacional del Café; hoteles están al 97 %

Tolima

En Ibagué se realizó el lanzamiento de la cuarta Feria Internacional del Café, que se realizará en Chaparral del 14 al 16 de agosto. El acto de lanzamiento se llevó a cabo en el parque Murillo Toro de la capital tolimense, donde se realizaron demostraciones culturales y cafeteras de lo que les espera a los visitantes en Chaparral.

La feria contará con ruedas de negocios, subastas, concursos de microlotes, catación y barismo, conferencias, exposiciones artesanales, presentaciones musicales y culturales, entre otras actividades.

“Estamos esperando más de 17 mil personas, ya tenemos confirmados más de 45 compradores internacionales, un 97 % de ocupación hotelera, con el tema logístico muy bien organizado, con planes de contingencia. Todo va muy bien, todo va a ser un éxito para bien de la economía caficultora y de Chaparral, tierra de grandes”, manifestó el alcalde Helvert González.

Según el mandatario, una de las prioridades de la feria será llevar a los mercados internacionales el café que se produce en las montañas de Chaparral.

“El café es el primer renglón de la economía en Chaparral, tenemos alrededor de 4.700 familias cafeteras, alrededor de 5.500 fincas y más de 7.800 hectáreas cultivadas en café”, detalló el alcalde González.

Durante la jornada en el parque Murillo Toro de Ibagué, la Gobernación del Tolima entregó equipos para la agroindustrialización del café por cerca de $8.000 millones, con el propósito de fortalecer la transformación del grano y promover la generación de valor agregado en el territorio.