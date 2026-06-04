Capturan a la madre de la bebé Mia Kataleya, muerta tras un abuso sexual en El Espinal

Tolima

En las últimas horas, las autoridades capturaron a la madre de Mia Kataleya Ramírez López, la bebé de seis meses que murió tras ser víctima de un brutal abuso sexual en El Espinal, Tolima. Extraoficialmente, fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron que la joven responde al nombre de Laura Valentina López.

En cumplimiento de una orden judicial obtenida por la Fiscalía General de la Nación, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y unidades de la Policía Nacional materializaron su captura una semana después de producirse la muerte de la bebé.

“Acaban de materializar la orden de captura contra una mujer señalada de omitir su deber de cuidado, protección y custodia de su hija de seis meses, situación que desencadenó su muerte el pasado 27 de mayo en una clínica de Ibagué”, informó la Fiscalía.

La mujer fue detenida en El Espinal y en las próximas horas será presentada ante un juez de control de garantías e imputada por el delito de homicidio agravado en la modalidad de comisión por omisión en dolo eventual.

En la noche de este miércoles avanza la audiencia de legalización de captura ante un juez de control de garantías, que deberá decidir si le impone a la mujer medida de aseguramiento en centro carcelario.