Un joven de 17 años fue asesinado por sicarios en el municipio de El Espinal, Tolima

Tolima

La Policía en el Tolima confirmó que un menor de 17 años fue asesinado en medio de un ataque de sicarios que se registró en la tarde del lunes 3 de agosto en una vivienda en el barrio Fátima del municipio de El Espinal.

“Fue herido con arma de fue un adolescente de 17 años, la víctima fue trasladada para recibir atención médica, pero llegó sin signos vitales, en el momento que se conocieron los hechos la Policía dispuso de un equipo judicial para que junto a la Fiscalía se adelanten las labores investigativas para esclarecer este caso”, dijo el mayor, Giovanny Rojas, comandante Distrito de Policía Espinal Encargado.

Caracol Radio conoció que la víctima de este ataque sicarial fue identificada como Hugo Lizandro Jamioi Barrios, joven de 17 años, persona que se encontraba en una vivienda cuando fue herido por un hombre armado que ingresó y sin mediar palabra le disparó en varias oportunidades.

Por otra parte, las autoridades reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de una persona de sexo masculino que presentaba múltiples impactos con arma de fuego en la vía que conduce de la zona urbana del municipio de El Espinal a la vereda Guadalejo, por ahora se avanza en la investigación para establecer las causas y los autores materiales del hecho.

Estos dos nuevos homicidios se suman a los más de 30 casos de sicariato que se han registrado en lo corrido del año 2026 en el municipio de El Espinal lo que refleja que este tipo actos violentos siguen una alta tasa en la segunda población del departamento.