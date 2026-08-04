Alcalde de Cajamarca denuncia incumplimientos de Invías para intervenir la vía hacia La Línea

Tolima

El alcalde de Cajamarca, Camilo Valencia, denunció que el Instituto Nacional de Vías (Invías) incumplió con el inicio de las obras establecidas en el cronograma para atender la emergencia por el deslizamiento en el sector de Calle Larga, que obligó a implementar cierres viales en la vía hacia el Alto de La Línea desde el pasado 24 de julio.

De acuerdo con el mandatario, el cronograma establecía que el lunes 3 de agosto arribarían los obreros y la maquinaria necesarios para intervenir el talud afectado por la remoción en masa.

“Habían indicado que tenían en el cronograma un lanzamiento de concreto sobre el talud para estabilizarlo, pero a esta hora no hay ningún equipo instalado y tampoco hay un cronograma comunicado oficialmente a la Administración Municipal”, expresó Valencia.

Para el mandatario, el incumplimiento de Invías agudiza todavía más la incertidumbre que reina en Cajamarca, tras conocerse que las obras de intervención y los cierres parciales tardarían por lo menos tres meses.

“Esa especulación es muy dañina porque no le permite a la agenda logística del país definirse, ni tampoco a los campesinos; nuestros fletes hoy son más costosos, los comerciantes de Cajamarca ya no están vendiendo porque los vehículos que vienen de La Línea pasan de largo. Ellos no van a querer arriesgarse a otro trancon y pasan derecho”, enfatizó el alcalde Valencia.

Por ahora se mantienen los pare y siga con cierres parciales de hasta 40 minutos en cada sentido, a la altura de Calle Larga, lo que genera congestión vehicular o trancones en la vía que conecta a los departamentos de Tolima y Quindío.