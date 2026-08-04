“Bruce Mac Master puso a la nueva ministra de Salud para defender a las EPS”: MinSalud

Tolima

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aprovechó su recorrido de este martes por el Tolima para lanzar duros cuestionamientos públicos contra quien lo reemplazará en el cargo a partir del próximo 7 de agosto, Ana María Vesga.

Según manifestó Jaramillo en municipios del Tolima e Ibagué, la ministra designada llega al gobierno de Abelardo de la Espriella como cuota directa del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master.

“Espero saber qué es lo que van a hacer cuando la que va a ser ministra de Salud es una persona que viene de la Andi, que representa a los empresarios del país. Dentro de la Andi la ministra era la representante de la salud, y la nombraron en Acemi. Bruce Mac Master la puso ahí y ahora de ministra, para defender las EPS”, afirmó Jaramillo durante un evento público.

En su visita a Ibagué, el ministro saliente anunció que el petrismo o la izquierda insistirán en la reforma a la salud que el Congreso de la República hundió en dos ocasiones y que pretendía establecer el giro directo de los recursos del Estado a hospitales y clínicas, sin la intermediación de las EPS.

“La lucha tiene que continuar para que los recursos lleguen a los hospitales y no se queden en las EPS, que es lo que pasa hoy en día”, sentenció.