Familiares denuncian desaparición de por lo menos 15 tolimenses en la guerra de Rusia y Ucrania

Ibagué

Caracol Radio conoció que por lo menos 15 los tolimenses se encuentran desaparecidos en la guerra entre Rusia y Ucrania, luego que fueran reclutados por el Ejército de Rusia con atractivos bonos que superan los $100 millones por participar en la guerra con Ucrania.

Uno de los casos, es el que vive Katherine Trilleros, esposa de Daniel Felipe Manrique, persona que viajó en el mes de octubre de 2025 y luego de un 30 días perdió el contacto, ahora tras 9 meses no sabe nada de su paradero.

“Mi esposo viaja el 13 de octubre de 2025 y pierdo el contacto con él el 11 de noviembre, ya cumple 9 meses, hemos enviado correos a Cancillería, al consulado, hemos hecho con las madres y esposas plantones que también están buscando a sus familiares, pero nadie nos da respuesta”, dijo Katherine Trilleros.

Caracol Radio estableció que un excompañero de tropa en Rusia se comunicó con la familia de Daniel Felipe Manrique a través de un plataforma en redes sociales y le manifestó que su esposo habría muerto en un ataque con drones.

“La incertidumbre sigue porque todos esperamos un mensaje, pero nada, solo un excompañero se contacto y nos dijo que él había perdido la vida, no se si eso es o no verdad”, resaltó.

Por otra parte, aseguró que a su esposo lo contactó un hermano que viajó, pero ahora los dos están desaparecidos “A ellos les ofrecieron un bono de cerca de $100 millones, bonos que nunca llegan porque una vez llegan rápidamente se pierde el contacto con ellos”.

Finalmente, hizo un llamado a los ciudadanos que están dispuestos a viajar a Rusia que se abstengan porque los que viajan desaparecen y la plata nunca le llega a sus familiares.