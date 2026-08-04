Sorprenden a conductor con 170 kilos de marihuana en la vía Tolima-Huila

Tolima

En las últimas horas, personal de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional interceptó a un hombre que conducía un vehículo particular por la vía Neiva-Castilla, en el cual transportaba 170 kilogramos de marihuana.

Los uniformados observaron un vehículo de gama media que permanecía estacionado a un costado de la vía, a la altura del kilómetro 64 de la vía Neiva-Castilla, jurisdicción de Natagaima.

“Al realizar el procedimiento de registro e identificación al conductor y al automotor, hallaron ocultos en el baúl y en las sillas traseras 33 paquetes que contenían un total de 170 kilogramos de marihuana, equivalentes a cerca de 170.000 dosis, cuyo valor en el mercado ilegal asciende aproximadamente a 100 millones de pesos”, detalló el coronel John Vargas, comandante de la Policía en Tolima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares y la información de inteligencia, el cargamento era transportado bajo la modalidad conocida como “kamikaze”, utilizada por organizaciones dedicadas al narcotráfico para movilizar sustancias ilícitas por los principales corredores viales del país.

“El cargamento, al parecer, cubría la ruta La Plata (Huila)-Bogotá, donde pretendía ser distribuido en diferentes sectores de la capital del país. Durante la verificación de antecedentes, se estableció que el capturado presenta anotaciones judiciales por los delitos de lesiones culposas e inasistencia alimentaria”, acotó el oficial, quien reservó la identidad del capturado.

El capturado, el vehículo inmovilizado y el cargamento de estupefacientes quedaron a disposición de la Fiscalía Local No. 67 de Natagaima por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El implicado será presentado ante un juez de control de garantías en audiencia virtual, donde se definirá su situación jurídica.

“Con este importante resultado, la Policía Nacional evita que cerca de 170.000 dosis de marihuana lleguen a las calles del país, afectando de manera significativa las finanzas de las estructuras dedicadas al narcotráfico y contribuyendo a la protección de la salud y la seguridad de la comunidad”, concluyó.