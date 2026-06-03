Revaluación del peso destruye rentabilidad de los cafeteros: Germán Bahamón

Un dólar más barato le cuesta millones al campo cafetero: así impacta al productor // Caracol Radio

La continua revaluación del peso frente al dólar genera una preocupación creciente en el sector cafetero, donde la caída de la tasa de cambio en el último año ha alcanzado cerca de $549 por dólar, reconoció el Gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón.

Dijo que ese movimiento cambiario ha reducido significativamente los ingresos de los productores: una familia cafetera deja de percibir más de $400.000 por cada carga de café, lo que equivale a una merma cercana al 17% de su ingreso.

Añadió que el impacto pone en peligro la rentabilidad de la cosecha y la sostenibilidad económica de las zonas rurales. Más de 540.000 familias dependen de la cadena cafetera para su empleo, arraigo y desarrollo en diversas regiones del país.

Productores y gremios advierten que la revaluación no solo reduce los ingresos inmediatos, sino que también erosiona la competitividad del café colombiano en los mercados internacionales, presionando márgenes y capacidad de inversión en productividad y manejo agronómico.

Economistas y representantes del sector han pedido medidas para mitigar el efecto cambiario sobre los pequeños y medianos productores, incluyendo incentivos fiscales, líneas crediticias con tasas preferenciales y programas de cobertura cambiaria. Señalan además la necesidad de políticas públicas orientadas a fortalecer la cadena de valor, mejorar precios internos y promover la diversificación de ingresos en el campo.

Defender la competitividad del campo colombiano, concluyen expertos y productores, implica reconocer y actuar frente al efecto directo de la revaluación en quienes generan riqueza desde el corazón rural del país.