El Gobierno lanza plan para ordenar y duplicar la producción de cebolla

Tras una crisis que sacudió al sector cebollero entre 2024 y 2025, marcada por paros, pérdidas en ventas, alta volatilidad de precios por sobreoferta y la amenaza del contrabando desde países como Ecuador, el Gobierno nacional anunció una iniciativa para recuperar y fortalecer la cadena productiva de la cebolla de bulbo.

El Ministerio de Agricultura, en alianza con la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), productores, entidades territoriales y la academia, impulsa un Plan de Ordenamiento Productivo (POP) que busca convertir la recuperación en crecimiento sostenido.

La estrategia pretende duplicar la producción nacional en los próximos 20 años: pasar de cerca de 270.000 toneladas a más de 500.000 toneladas anuales, con miras a abrir oportunidades en mercados internacionales.

“El objetivo es articular acciones productivas, sociales, ambientales y comerciales para lograr un desarrollo ordenado y sostenible de la cadena cebollera”, dijeron fuentes del Ministerio durante las sesiones de formulación del plan. En los encuentros, que se desarrollaron en los últimos meses, se recogieron las necesidades y propuestas de las asociaciones de productores para diseñar medidas concretas.

Entre las medidas previstas están la tecnificación de procesos, la mejora de la calidad sanitaria y comercial del producto, y acciones proteccionistas para mitigar el impacto del contrabando. Según los impulsores del plan, esas acciones, junto con un mayor consumo doméstico observado recientemente, han contribuido ya a una mejora en la situación del sector.

El plan también incorpora componentes sociales y ambientales: asistencia técnica para agricultores, fortalecimiento de cadenas de valor locales, manejo sostenible de suelos y programas de adaptación frente a riesgos climáticos. Se espera que la iniciativa impulse la formalización y genere condiciones para que el cultivo sea más rentable y competitivo.

Actualmente, alrededor de 12.000 familias rurales dependen directamente del cultivo de cebolla en Colombia, por lo que la recuperación del sector tendría un impacto significativo en el empleo e ingreso rural y en la seguridad alimentaria del país. Para los productores, la meta de duplicar la producción representa una oportunidad, pero también un reto estructural que exige inversión, acceso a crédito, infraestructura y mercados estables.