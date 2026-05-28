Feria Talento al Parque 2026: convocatoria para 100 empresarios de cuero y marroquinería en Bogotá

La Cámara de Comercio de Bogotá junto a la Alcaldía de Antonio Nariño anunciaron la apertura una convocatoria para que 100 empresarios del sector cuero, calzado y marroquinería participen en la feria “Talento al Parque 2026”, que se realizará del 3 al 5 de julio en el Parque de la 93, en Bogotá.

La iniciativa busca fortalecer la venta y oportunidades comerciales de micro y pequeñas empresas del sur de ciudad, especialmente zonas como El Restrepo, San Benito y Villapinzón, las inscripciones van hasta el lunes 1 de junio.

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¿Quiénes pueden participar?

La convocatoria está dirigida a empresarios y emprendedores del sector cuero, calzado y marroquinería que cumplan con los siguientes requisitos:

Tener matrícula mercantil renovada en la Cámara de Comercio de Bogotá.

Pertenecer al sector de micro o pequeña empresa.

Realizar la inscripción gratuita antes del 1 de junio de 2026.

Completar el proceso de postulación en la página oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá.

“Esta feria es una oportunidad real para conectar el talento de los empresarios de la economía popular con nuevos segmentos de mercado. Traer los productos de los talleres de El Restrepo, San Benito y Villapinzón al Parque de la 93 nos permite demostrar que su calidad y precios son los mejores del mercado”, Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

¿Impulsará a empresarios locales?

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Bogotá, el objetivo de esta feria es conectar el talento de la economía popular con nuevos segmentos de mercado y fortalecer la visibilidad de marcas locales.

“Traer los productos de los talleres de El Restrepo, San Benito y Villapinzón al Parque de la 93 nos permite demostrar que su calidad y precios son los mejores del mercado”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá.

Por su parte, la alcaldesa local de Antonio Nariño, Luisa María Ramírez Riascos, destacó el trabajo conjunto entre la administración local y la Camará de Comercio para apoyar a los empresarios del sector.

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¿Cómo inscribirse?

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 1 de junio de 2026 y se podrán realizar de manera gratuita a través del portal oficial de la Cámara de Comercio de Bogotá. La feria tendrá entrada libre para el público y compradores mayoristas interesados en conocer las últimas tendencias en moda, cuero y accesorios hechos en Bogotá.