Incendio estructural arrasó con tres viviendas en el sector del Hato de la Virgen en Ibagué

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, entregó detalles de la atención de la emergencia por incendio estructural que se presentó en el sector del Hato de la Virgen en la comuna 8.

Según Jean Pineda, el voraz incendio estructural que dejó un saldo de tres viviendas destruidas se registró a la altura del barrio Jardín Santander, en una zona de protección ambiental que de fue invadida hace unos años.

“La situación fue atendida por cerca de ocho unidades bomberiles, a través de dos máquinas extintoras y una máquina tipo camión cisterna, con las cuales se pudo atender de manera oportuna la conflagración”, manifestó Jean Pineda, director de Bomberos.

La emergencia fue atendida por unidades de las estaciones Jardín y Norte de los bomberos oficiales, pero también se contó con el apoyo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ibagué.

Finalmente, Jean Pineda, director del Cuerpo Oficial de Bomberos de Ibagué, resaltó que no se registraron personas heridas o lesionadas durante el incendio estructural.

Se espera que en la jornada de este martes se entreguen las ayudas humanitarias por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo de la Alcaldía a los afectados con esta conflagración.

Dato: en el mes de abril también se registró un incendio en otra invasión en el sector de Álamos en la comuna 7 donde más de 70 viviendas fueron consumidas por las llamas.