Nuevo Liberalismo pide a su militancia votar por Paloma y Oviedo: “no es momento de tibiezas”

El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, les envió una circular a los directivos, líderes regionales, representantes, ediles, concejales, diputados, congresistas y simpatizantes del partido, en la que les pide votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo el próximo 31 de mayo.

En la comunicación, Galán señaló que este “no es momento de tibiezas, de dudas, ni de quedarse en la casa”, y que es el tiempo de “salir, convencer, llamar, organizar y votar”.

“Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia. Juan Daniel Oviedo representa seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno. Esta fórmula tiene la fuerza para recuperar el rumbo del país”, indicó.

Por último, le recordó a la militancia que su tarea es “votar, movilizar, defender y ganar”.

“Colombia necesita liderazgo, Colombia necesita orden, Colombia necesita futuro. La instrucción es una sola: con toda la fuerza de nuestro partido, salgamos a ganar. ¡Siempre adelante, ni un paso atrás”, concluyó.

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