Nuevo Liberalismo pide a su militancia votar por Paloma y Oviedo: “no es momento de tibiezas”
El partido político aseguró que esta fórmula presidencial “tiene la fuerza para recuperar el rumbo del país”.
El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, les envió una circular a los directivos, líderes regionales, representantes, ediles, concejales, diputados, congresistas y simpatizantes del partido, en la que les pide votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo el próximo 31 de mayo.
En la comunicación, Galán señaló que este “no es momento de tibiezas, de dudas, ni de quedarse en la casa”, y que es el tiempo de “salir, convencer, llamar, organizar y votar”.
“Paloma Valencia representa firmeza, autoridad, libertad y amor por Colombia. Juan Daniel Oviedo representa seriedad, conocimiento y capacidad de gobierno. Esta fórmula tiene la fuerza para recuperar el rumbo del país”, indicó.
Por último, le recordó a la militancia que su tarea es “votar, movilizar, defender y ganar”.
“Colombia necesita liderazgo, Colombia necesita orden, Colombia necesita futuro. La instrucción es una sola: con toda la fuerza de nuestro partido, salgamos a ganar. ¡Siempre adelante, ni un paso atrás”, concluyó.
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