“Ordenaremos la captura de grupos criminales amparados por la paz total”: Juan Manuel Galán

Juan Manuel Galán aseguró en 6AM W, de Caracol Radio, que si es elegido presidente de Colombia, activará todas las órdenes de captura contra las estructuras criminales que, según dijo, se han fortalecido al amparo de la política de paz total.

Lea también: Los protagonistas de La Gran Consulta por Colombia confrontan opiniones

Durante la entrevista con Julio Sánchez Cristo, Galán afirmó que la recuperación de la seguridad pasa por una acción decidida del Estado y por el fortalecimiento de la inteligencia, especialmente en el frente financiero.

“Vamos a activar todas las órdenes de captura de las estructuras criminales que, amparadas en la paz total, han avanzado”, señaló el candidato presidencial.

Galán explicó que su estrategia se enfocará en atacar las finanzas de estas organizaciones, con el fin de debilitar su capacidad operativa y recuperar el control territorial.

Le puede interesar: ¿Qué línea roja no estaría dispuesto a cruzar? Responden los precandidatos de La Gran Consulta

El candidato agregó que pretende priorizar una política de seguridad que permita proteger a los ciudadanos y restablecer la autoridad del Estado en las regiones más afectadas por la criminalidad en el país.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: