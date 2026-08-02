Tabla del descenso 2026: Así quedó el Deportivo Cali tras su derrota ante el Medellín

Se definen los dos equipos que perderán la categoría al cierre del Todos Contra Todos de la Liga 2026-II. Cúcuta Deportivo Y Boyacá Chicó son los equipos que se encuentran comprometidos en dicha tabla y que de terminar el campeonato hoy, estarían disputando la segunda división en el 2027.

Bucaramanga 1-1 Llaneros

En el inicio de la jornada, Bucaramanga y Llaneros empataron 1-1 en el estadio Américo Montanini. El argentino Fabián Sambueza abrió el marcador para el local; mientras que Francisco Meza igualó las acciones con un remate de cabeza.

Fortaleza 0-0 Pereira

En el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaelza y Pereira empataron 0-0, un juego que careció de grandes emociones y ocasiones de gol.

Alianza FC 1-2 Tolima

Deportes Tolima le remontó a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau y lo derrotó 1-2. El equipo de casa abrió el marcador con anotación de Felipe Pardo; Luis Sandoval, de penalti, y Jorge Hurtado, en el último minuto, marcaron los goles del visitante.

Medellín 1-0 Cali

En el Estadio Atanasio Girardot, Medellín derrotó 1-0 al Deportivo Cali. El único gol del partido lo convirtió Diego Moreno, cazando un rebote al borde del área y venciendo al portero Pedro Gallese a los 90+3 minutos.

Tabla del descenso 2026