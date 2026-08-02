Tabla del descenso 2026: Así quedó el Deportivo Cali tras su derrota ante el Medellín
El equipo vallecaucano se fue derrotado del Atanasio Girardot con un gol en tiempo de reposición.
Se definen los dos equipos que perderán la categoría al cierre del Todos Contra Todos de la Liga 2026-II. Cúcuta Deportivo Y Boyacá Chicó son los equipos que se encuentran comprometidos en dicha tabla y que de terminar el campeonato hoy, estarían disputando la segunda división en el 2027.
Bucaramanga 1-1 Llaneros
En el inicio de la jornada, Bucaramanga y Llaneros empataron 1-1 en el estadio Américo Montanini. El argentino Fabián Sambueza abrió el marcador para el local; mientras que Francisco Meza igualó las acciones con un remate de cabeza.
Fortaleza 0-0 Pereira
En el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, Fortaelza y Pereira empataron 0-0, un juego que careció de grandes emociones y ocasiones de gol.
Alianza FC 1-2 Tolima
Deportes Tolima le remontó a Alianza FC en el estadio Armando Maestre Pavajeau y lo derrotó 1-2. El equipo de casa abrió el marcador con anotación de Felipe Pardo; Luis Sandoval, de penalti, y Jorge Hurtado, en el último minuto, marcaron los goles del visitante.
Medellín 1-0 Cali
En el Estadio Atanasio Girardot, Medellín derrotó 1-0 al Deportivo Cali. El único gol del partido lo convirtió Diego Moreno, cazando un rebote al borde del área y venciendo al portero Pedro Gallese a los 90+3 minutos.
Tabla del descenso 2026
|Pos.
|Equipo
|Promedio
|20
.
|Cúcuta Deportivo
|0.80
|19
.
|Boyacá Chicó
|0.88
|18.
|Jaguares de Córdoba
|0.90
|17.
|Internacional de Bogotá
|1.10
|16.
|Alianza Valledupar
|1.11
|15.
|Deportivo Cali
|1.15
|14.
|Llaneros
|1.16
|13.
|Pereira
|1.19
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...