Santa Fe de Antioquia abre debate sobre autonomía regional y futuro económico del país

Por: Cathrine Erazo

El segundo día del Festival del Pensamiento comenzó en Santa Fe de Antioquia con una defensa del papel de las regiones en el desarrollo del país. Durante la instalación, el alcalde Yamid Carvajal aseguró que Colombia necesita avanzar hacia una mayor autonomía fiscal para que los territorios puedan ejecutar proyectos sin depender del Gobierno central.

“El camino es la autonomía fiscal de los territorios. Tenemos la capacidad, conocemos las necesidades y podemos sacar adelante los proyectos”, afirmó el mandatario, quien cuestionó que alcaldes deban acudir a Bogotá incluso para gestionar obras básicas como acueductos, placas huella o infraestructura educativa.

Carvajal destacó que Santa Fe de Antioquia atraviesa el periodo de inversión más alto de su historia, con proyectos financiados mediante Obras por Impuestos, recursos departamentales y gestión ante el Gobierno nacional. Según explicó, el municipio alcanzará inversiones cercanas a los 100 mil millones de pesos en obras ejecutadas junto al sector empresarial.

El alcalde también resaltó la ubicación estratégica del municipio entre el puerto de Buenaventura y Urabá, lo que, aseguró, convierte a Santa Fe de Antioquia en un punto clave para el desarrollo logístico, comercial e industrial del país.

Uno de los proyectos centrales mencionados fue la sede de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, que contará con una inversión superior a los 20 mil millones de pesos y un auditorio para más de 600 personas. Carvajal señaló que actualmente más de 300 estudiantes de Santa Fe y del occidente antioqueño cuentan con becas.

Durante su intervención, el mandatario agradeció el respaldo del sector privado, de PRISA Media y de empresarios que, según dijo, han impulsado el crecimiento económico y cultural del municipio. Además, insistió en que la articulación entre academia, empresa y gobiernos locales será determinante para construir oportunidades y bienestar en las regiones.