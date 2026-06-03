Fiscalía inspeccionó sede de la excandidata Paloma Valencia en Bogotá

Sede de la campaña de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. Foto: Suministrada

La Fiscalía General de la Nación adelantó una inspección en la sede de la campaña política de la excandidata presidencial Paloma Valencia, luego del ataque contra el inmueble ubicado en la localidad de Chapinero.

Según se conoció, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) llegaron hasta la sede de la campaña de Valencia en medio de la recolección de elementos materiales probatorios dentro de la investigación surgida tras la denuncia por el delito de daño en bien ajeno.

¿Qué pasó?

El pasado 21 de mayo se registraron desmanes en Bogotá, sobre la carrera Séptima, en la zona de Chapinero, cerca de la Universidad Pedagógica Nacional.

Un grupo de manifestantes que participaba en una marcha de estudiantes de la Universidad Pedagógica decidió atacar varios edificios de la zona, entre ellos bancos, establecimientos de comercio —como Juan Valdez— y la sede de campaña de la candidata presidencial Paloma Valencia.

Como quedó registrado en videos que circulan en redes sociales, los atacantes, algunos de ellos encapuchados, realizaron grafitis y rompieron vidrios.

Esta acción generó rechazo por parte de varios sectores políticos. Por ejemplo, el director del partido Centro Democrático, Gabriel Vallejo, señaló al Gobierno y al Pacto Histórico:

“Gustavo Petro e Iván Cepeda, ustedes son los responsables de la violencia política en Colombia”.

Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, también rechazó los ataques:

“Atacar una sede política no es manifestación social: es violencia”, aseguró el mandatario.

Entre tanto, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que reforzarán las acciones de seguridad para identificar a los responsables de los hechos.

“Es deplorable que eso haya sucedido. Lo que hay que hacer ahora es cuidar las sedes (de campaña) de cada uno de ellos”, señaló Benedetti.