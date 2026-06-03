Extirpan tumor facial a niña de cuatro años tras dos años de espera por una cirugía

Antioquia

Después de convivir durante cerca de dos años con un tumor en el lado izquierdo de su rostro, una niña de cuatro años logró acceder a una cirugía especializada que permitió retirar la masa tumoral y mejorar sus condiciones de salud.

La intervención se realizó de manera gratuita en el Hospital San Vicente Fundación, Centro Especializado de Rionegro.

La menor, identificada como Luz María Orozco Guerra, llegó a Medellín junto a su familia procedente de Magangué, Bolívar, donde residían antes de desplazarse en busca de mejores oportunidades y de condiciones más seguras para su hogar.

Desde entonces, sus padres emprendieron una búsqueda para conseguir la atención médica que requería la niña, sin lograr concretar el procedimiento por las dificultades económicas que enfrentaban.

Impacto y acciones por parte del Batallón de Apoyo de Acción Integral

El caso fue conocido por integrantes del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 7 y del Batallón de Infantería No. 10, quienes promovieron una gestión interinstitucional que permitió vincular a la Fundación SOS y al Hospital San Vicente Fundación para asumir la cirugía bajo la modalidad pro bono.

De acuerdo con el mayor Enrique Camilo Diago Benavides, comandante del Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo No. 7, tras una caracterización médica se estableció que la menor requería una intervención prioritaria debido a que el tumor no solo comprometía la apariencia de su rostro, sino que también afectaba aspectos importantes de su bienestar y desarrollo.

El oficial indicó además que el diagnóstico confirmó la presencia de un tumor canceroso.

Cronología de la cirugía y atención a la menor

La cirugía se llevó a cabo el pasado 14 de mayo y estuvo acompañada por un proceso integral de atención preoperatoria, intraoperatoria y postoperatoria.

Según el comandante, el procedimiento permitió retirar exitosamente el tumor y los controles posteriores realizados por especialistas evidenciaron una evolución favorable para la recuperación de la menor.

El oficial también explicó que en este caso participó un médico neurocirujano que hace parte de los Profesionales Oficiales de la Reserva del Ejército Nacional, quien integró el equipo que hizo posible la intervención.

Según la información entregada por las entidades participantes, una cirugía reconstructiva de esta complejidad puede alcanzar costos cercanos a los 20 millones de pesos, valor que la familia no estaba en capacidad de asumir.

Actualmente, Luz María vive con sus padres y una hermana mayor en el sector El Playón de Los Comuneros, en el municipio de Bello. Su padre trabaja como vigilante y su madre se dedica al cuidado del hogar.

Tras la intervención, la menor continuará bajo seguimiento médico especializado para acompañar su proceso de recuperación y evolución clínica.