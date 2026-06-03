Avanzan obras de la primera estación subterránea que tendrá Medellín

Medellín, Antioquia

Las obras del Metro de la 80 alcanzaron un nuevo hito con el avance de la que será la primera estación subterránea de Medellín y del sistema ferroviario urbano de Colombia, una infraestructura que hará parte del corredor de transporte que conectará el occidente de la ciudad.

Durante una visita a las obras, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que el proyecto ya alcanza un 52 % de ejecución, de acuerdo con los cronogramas establecidos, y aseguró que la intervención avanza en paralelo con los procesos de gestión predial y demolición necesarios para el desarrollo de la obra.

La única estación subterránea del sistema

La futura estación estará ubicada sobre el corredor de la avenida 80 y se convertirá en uno de los puntos neurálgicos del proyecto. Por este sector circularán los trenes del nuevo sistema de transporte, que operará mediante tecnología eléctrica y contará con espacios comerciales integrados a la infraestructura.

“Estamos aquí en una zona de la 80 que es donde va a quedar una de las estaciones más importantes y es la única estación subterránea de todos los sistemas de transporte en Colombia”, afirmó el mandatario.

El Metro de la 80 tendrá una extensión de 13,25 kilómetros, contará con 14 estaciones y operará con 22 trenes, cada uno con capacidad para transportar alrededor de 300 pasajeros.

Avanza la gestión predial

La administración distrital reportó avances cercanos al 90 % en la gestión predial y las demoliciones, un componente considerado clave para mantener el ritmo de ejecución de las obras.

Además del sistema de transporte, el proyecto contempla una transformación urbanística sobre todo el corredor, incluyendo espacios públicos, renovación paisajística y la siembra de nuevos árboles.

Según la Alcaldía, el corredor pasará de tener aproximadamente 9.300 árboles a más de 22.000 individuos arbóreos, como parte de la estrategia ambiental asociada a la construcción de la línea férrea.

Nueva crítica al Gobierno Nacional

Durante su intervención, Gutiérrez volvió a cuestionar el cumplimiento de los aportes de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional.

El alcalde aseguró que aún están pendientes recursos correspondientes a las vigencias futuras pactadas para la construcción del proyecto y sostuvo que el Distrito ha mantenido sus obligaciones financieras al día.

“Mientras el distrito está al día y por encima de los aportes, la nación no está cumpliendo”, manifestó.

De acuerdo con las proyecciones de la administración municipal, la construcción del Metro de la 80 podría alcanzar entre 75 % y 80 % de avance al finalizar el actual periodo de gobierno, mientras que su entrada en operación se proyecta entre finales de 2029 y comienzos de 2030.