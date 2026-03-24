Nuevo recorrido patrimonial por el Centro de Medellín, incluirá cuatro emblemáticas iglesias
El próximo 27 de marzo, a las 2:00pm, la Alcaldía de Medellín realizará, por medio de la estrategia Coolturízate, el segundo recorrido patrimonial de este año.
Medellín
Esta iniciativa busca promover la historia, arquitectura y la memoria de Medellín, por ello, la caminata no tiene ningún costo, así podrán asistir las personas que lo deseen.
¿Cuál es el recorrido?
El recorrido dará inicio en la Plazuela San Ignacio e incluye la visita a cuatro templos emblemáticos de la ciudad:
- Iglesia de San Ignacio de Loyola: Es uno de los espacios católicos más representativos de la historia de Medellín y empezó a construirse en 1803 por la comunidad franciscana.
- Iglesia de San José: En su atrio se encuentra una fuente diseñada por el maestro Francisco Antonio Cano y en su interior se destaca un órgano monumental con cerca de 3.000 flautas, considerado patrimonio musical.
- Basílica Menor de Nuestra Señora de la Candelaria: Ubicada en el Parque Berrío, fue la primera parroquia de Medellín y, además de su valor histórico y religioso, se ha convertido en un lugar simbólico para la memoria del Centro.
- Catedral Basílica Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María: En su interior también hay un imponente órgano tubular considerado parte del patrimonio musical y litúrgico de la ciudad.
Este recorrido tendrá una duración de 2 horas, empezando a las 2:00pm y terminando a las 4:00pm.
Los participantes estarán acompañados de un guía, conocido como “Calendario”, quien usa relatos, anécdotas, datos curiosos sobre la arquitectura y la historia, dando así paso al inicio de la Semana Santa.
Más información
“Con Coolturízate queremos invitar a ciudadanos y visitantes a caminar el Centro y descubrir las historias que guardan estos espacios religiosos”, confirmó la gerente del Centro y Territorios Estratégicos, Juliana Coral.