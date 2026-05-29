Colombia y China sellan acuerdos para potenciar el campo y la exportación de cacao.

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, concluyó una exitosa visita a China, logrando avances estratégicos que prometen transformar el sector rural colombiano y consolidar la presencia de productos nacionales en el mercado asiático.

Dijo que uno de los hitos más significativos de la gira fue el anuncio de la Administración General de Aduanas de China (GACC) sobre la aceleración del proceso de admisibilidad sanitaria y fitosanitaria del cacao colombiano.

Manifestó que se espera que el análisis de riesgo finalice antes de junio, lo que abriría formalmente las puertas de este “gigante económico” a un producto que la ministra calificó como “estratégico para la paz territorial y la sustitución de economías ilícitas”.

Durante las reuniones de alto nivel, especialmente con el viceministro de Agricultura y Asuntos Rurales, Zhang Zhili, se acordó profundizar la transferencia tecnológica, la investigación y la industrialización agrícola. Colombia busca integrar maquinaria agrícola desarrollada en China para enfrentar los desafíos del cambio climático y mejorar su infraestructura de almacenamiento.

La relación bilateral se ve fortalecida por la adhesión de Colombia a la Iniciativa de la Franja y la Ruta, facilitando un diálogo fluido entre los presidentes Gustavo Petro y Xi Jinping. En este marco, se promoverán inversiones chinas en el sector rural colombiano y se fortalecerán las cadenas productivas de café y cacao.

La ministra Carvajalino destacó un dato histórico: gracias a la reforma agraria y al aumento del área sembrada, el sector agrícola se ha convertido en el motor de la economía colombiana, superando por primera vez a las exportaciones minero-energéticas.

También participó en el Foro de Reducción de la Pobreza y Desarrollo en Pekín, donde señaló que la experiencia china —que logró sacar a 800 millones de personas de la pobreza extrema— es una lección fundamental para superar la desigualdad en América Latina y el Caribe.

La visita concluye con resultados concretos en diplomacia sanitaria y apertura de mercados, reafirmando el compromiso del Gobierno nacional con el multilateralismo y el desarrollo del campo colombiano