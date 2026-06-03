Toros golpeó primero en la final de la Liga Profesional de Baloncesto ante Paisas

Toros del Valle comenzó con victoria la final de la Liga Profesional de Baloncesto 2026-I. El conjunto vallecaucano derrotó 102-101 a Paisas de Medellín en tiempo extra, en el primer partido de la serie disputado ante más de 2.500 espectadores en el Coliseo Evangelista Mora de Cali.

El encuentro respondió a las expectativas de una final entre los dos mejores equipos del campeonato. Paisas dominó buena parte del compromiso y llegó a estar al frente durante más de 33 minutos, pero Toros reaccionó en el último cuarto y terminó imponiéndose en una definición que se resolvió en los segundos finales de la prórroga.

El inicio fue favorable para la visita. Con el aporte ofensivo de Davion Bailey, Marcus Weathers, Mike Miles y David Ojeda, el conjunto antioqueño logró tomar el control del marcador y cerró el primer cuarto con ventaja de 28-23. Sin embargo, Toros encontró respuestas desde la banca con Miguel Ramos y Samuel Mojica, quienes aportaron puntos importantes para mantener a los locales en partido.

Durante el segundo periodo, los dirigidos por Bernardo Fitz-González mejoraron defensivamente y comenzaron a reducir la diferencia. Un triple de Miguel Ramos a falta de poco más de un minuto para el descanso permitió que Toros se fuera al entretiempo arriba 44-43, luego de remontar una diferencia que llegó a ser de nueve puntos.

La reacción de Paisas llegó después del descanso. El equipo antioqueño tuvo su mejor momento del partido en el tercer cuarto, que ganó 30-18. Andrés Millán aprovechó varias visitas a la línea de tiros libres y David Ojeda asumió protagonismo ofensivo para ampliar la diferencia. Un triple de Ojeda sobre el cierre del periodo dejó el marcador 73-62 y permitió que los visitantes llegaran al último cuarto con una ventaja de 11 puntos.

Cuando parecía que el vigente campeón tenía encaminada la victoria, Toros respondió con la misma contundencia. Los locales ganaron el último cuarto 30-19 y lograron igualar el marcador gracias a la producción ofensiva de SaQuan Singleton, Hayner Montaño, Samuel Mojica, Cristian Solís y Emanuel Payton. El equipo caleño incluso llegó a tomar ventaja de siete puntos en los minutos finales.

Sin embargo, Paisas volvió a reaccionar. Mike Miles y Davion Bailey conectaron lanzamientos importantes desde el perímetro y, cuando restaban apenas segundos para terminar el tiempo reglamentario, David Ojeda capturó un rebote ofensivo y convirtió la canasta que empató el encuentro 92-92, enviando la definición al tiempo extra.

La prórroga mantuvo la intensidad de todo el partido. Ambos equipos intercambiaron el liderato en varias oportunidades hasta que apareció nuevamente SaQuan Singleton. A falta de 30 segundos para el final, el estadounidense capturó un rebote ofensivo y anotó la canasta que puso el 102-101 definitivo.

Paisas todavía tuvo una última posesión para intentar quedarse con el triunfo, pero la defensa de Toros evitó el lanzamiento definitivo y aseguró la victoria local.

La gran figura de la noche fue Singleton, quien registró un triple-doble de 21 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias. También se destacaron Emanuel Payton con 20 puntos y James Montgomery, que dominó la pintura con 18 rebotes. Por el lado de Paisas, David Ojeda, Davion Bailey, Mike Miles y Marcus Weathers lideraron la ofensiva del conjunto antioqueño.

Con este resultado, Toros del Valle tomó ventaja de 1-0 en una serie pactada al mejor de cinco partidos y mantuvo su invicto como local durante la temporada. El segundo juego de la final se disputará este miércoles a las 8:00 p.m., nuevamente en el Coliseo Evangelista Mora, donde los vallecaucanos buscarán ampliar la diferencia antes del traslado de la serie a Medellín.