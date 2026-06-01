“Insistimos en el respeto a la comunidad estudiantil”: Comité permanente por la defensa de los DD.HH

Norte de Santander

Durante las últimas semanas se han presentado varias acciones violentas en contra de instituciones educativas en la región del Catatumbo. Tras lo anterior, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander alzó su voz exigiendo respeto hacia estos espacios educativos.

“Alzamos y denunciamos la situación ocurrida en el corregimiento de La Gabarra así como en distintos sectores de la subregión del Catatumbo (...) en el marco de esta guerra se han venido haciendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario y a bienes protegidos para el DIH como son las escuelas”, dijo a Caracol Radio Eliana Zafra, presidente de este comité.

Resaltó que la comunidad estudiantil históricamente ha sido violentada en el Catatumbo y que por décadas, han sido los niños, jóvenes, docentes y padres de familia, quienes han pedido paz para su región y respeto por sus espacios educativos.

“La comunidad estudiantil quiere paz”, resaltó Zafra quien además enfatizó que es importante que a esta población se le garantice “el derecho a acceder a la educación”.

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Para la presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Norte de Santander, lo ocurrido las últimas semanas en contra de varias sedes educativas en el Catatumbo “nos genera un mayor escenario de indignación, que se atente contra la educación pública que es la única herramienta que tienen en este país los hijos de los campesinos, de los pueblos étnicos, del pueblo trabajador para superar esa brecha de desigualdad tan grande que hay en el país”.

Instó a los grupos al margen de la ley a alejar a la población civil de sus acciones armadas, y al Gobierno Nacional le exigió garantías de seguridad en los espacios educativos donde centenares de niños, niñas y adolescentes, acuden todos los días para recibir sus clases.