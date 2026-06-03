Cuatro muertos y dos heridos dejan ataques armados en Cúcuta y Villa del Rosario

El martes 2 de junio, en el municipio de Villa del Rosario, se registraron varios ataques armados que dejaron como saldo dos personas muertas y otras dos heridas.

El primer caso ocurrió a pocas cuadras de la estación de Policía del municipio. Allí, dos hombres resultaron heridos en medio de un presunto intento de robo.

De acuerdo con las autoridades, los hermanos Elkin Alirio Ayala Santos y Anderson Ayala Santos, quienes trabajan como escoltas, se encontraban en un taller de motos cuando llegaron dos hombres armados en motocicleta para despojarlos de sus pertenencias. En medio del hecho se registró un intercambio de disparos, en el que, al parecer, uno de los delincuentes también resultó herido.

Las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial, donde reciben atención médica.

Posteriormente, en un establecimiento comercial ubicado en el barrio San Judas Tadeo, dos sicarios en motocicleta llegaron para asesinar a un hombre. El parrillero descendió del vehículo y comenzó a disparar contra Deivi Alexander Serna. En medio del ataque, Francy Tatiana Ferrer, trabajadora del lugar, fue impactada por una de las balas.

Ambas personas fallecieron debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, en la vereda El Pórtico, zona rural de Cúcuta, dos hombres que permanecen sin identificar fueron asesinados a disparos en una zona boscosa. Las autoridades presumen que se trataría de los sicarios que cometieron el doble homicidio en Villa del Rosario, ya que sus vestimentas y tatuajes coinciden.

Los jóvenes, quienes vestían prendas negras, fueron arrodillados, interrogados y grabados en el momento en que eran asesinados.

Las autoridades tratan de esclarecer estos hechos violentos ocurridos en Cúcuta y su área metropolitana.