Fiebre mundialista impulsa la venta de camisetas en Cúcuta

A pocos días del inicio del Mundial, los comerciantes del centro de Cúcuta ya reportan un aumento en la venta de camisetas de la Selección Colombia y de otros equipos participantes.

Jesús Romero, vendedor de camisetas deportivas, aseguró que la expectativa por el torneo ya se refleja en el movimiento comercial. “Gracias a Dios ya empezó el Mundial en sí, porque este mes empieza el 11 y se ha ido vendiendo la franela. Más antier que ganó Colombia”, señaló.

La camiseta más buscada por los aficionados sigue siendo la tradicional amarilla de la Selección Colombia. Además, explicó que los precios están al alcance de distintos bolsillos. “Desde 20 mil pesos en adelante y la que más se vende es la amarilla, la tradicional, la gente viene y trata de ahorrar, pero también de llevarse su tricolor”, indicó.

De cara al desarrollo del torneo, los vendedores mantienen altas expectativas. “Que Colombia pase la primera fase, siga avanzando para seguir vendiendo y que todo nos vaya bien, a todos nos va bien con el favor de Dios”, afirmó Romero.

No obstante, señaló que la llegada de productos importados sigue representando una dificultad para algunos comerciantes del sector. “Llegan muchas mercancías importadas y también afecta un poco”, concluyó.