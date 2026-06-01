Incursión armada en El Tarra deja dos muertos y tres personas más desaparecidas

Catatumbo

Sobre la media noche de este domingo 31 de mayo, se presentó una incursión armada en la vereda Kilómetro 64 del municipio de El Tarra, dejando como saldo dos personas asesinadas, tres más desaparecidas y la incineración de un establecimiento comercial.

“Entraron de manera violenta, incendiaron un local, asesinaron a dos personas y otras tres más se encuentran desaparecidas, de las cuales no se tiene reporte si han sido asesinadas o se encuentran en poder de este grupo que viene incursionando hacia el municipio de El Tarra“, dijo a Caracol Radio, Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.

Tras esta situación, decenas de familias de esta misma vereda, comenzaron a desplazarse a los cascos urbanos de Tibú, El Tarra y Ocaña.

De acuerdo al análisis de Mayorga, los ilegales habrían aprovechado que el país tenía su mirada puesta en los resultados presidenciales de la primera vuelta, para cometer estos hechos.

"Recordemos que a veces se utilizan ciertos tiempos, por ejemplo, cuando hay un partido de la Selección Colombia que todo mundo está como distraído, por supuesto el día de ayer que era un tema muy importante de las votaciones presidenciales, son oportunidades que aprovechan los grupos alzados en armas para hacer cualquier incursión. Creemos, sin embargo, que el hecho es aislado al tema electoral pero si es aprovechando la estrategia militar para poder generar estas incursiones a los diferentes sectores“.

Los cuerpos de las dos personas asesinadas, aún sin identificar, ya se encuentran en la funeraria del municipio de El Tarra, mientras sigue la incertidumbre por las otras tres personas que se encuentran desaparecidas.