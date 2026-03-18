Más de 600 solicitudes han sido aprobadas para beneficios tributarios a adultos mayores en Armenia

Armenia

En el concejo municipal se llevó a cabo un debate alrededor de la exoneración del 50 % en el impuesto predial para personas mayores de 60 años que residan en estratos 1, 2 y 3.

Precisamente el secretario de Hacienda de la ciudad, Yeison Pérez afirmó que no es un beneficio de pleno derecho, es decir, no llegaba el descuento en el recibo puesto que el ciudadano debe esperar que se verifiquen requisitos y se emita un acto administrativo para aplicar.

“Informar a la ciudadanía todo lo relacionado con la exoneración de mayores de 60 años en la ciudad, una exoneración establecida en el acuerdo 342 del 2025 y que pretende exonerar por el 50% a todos los propietarios mayores de 60 años de la ciudad de Armenia, estratos 1, 2 y 3″, manifestó.

añadió: “No era que en el recibo ya llegara el descuento, el ciudadano debe esperar a que se le verifiquen unos requisitos, a que se le emita un acto administrativo y que una vez ese acto administrativo esté ejecutoriado se pueda aplicar en el sistema de información. En ese sentido es un tema de desconocimiento".

Asimismo, mencionó que uno de los temas de mayor preocupación de los concejales es con la atención en la tesorería por lo que manifestó que entrarán a revisar esa parte con el fin de brindar todas las condiciones a los adultos mayores.

“Sí aceptamos desde la Secretaría de Hacienda asumimos y tenemos que entrar a realizar una revisión en la atención. El mayor de 60, el adulto mayor tiene que ser una persona con atención preferencial, con información clara, con información pertinente sin largas filas. Creo que ahí nos ha faltado en este primer trimestre del año profundizar mucho más nuestro servicio, salgo con ese compromiso", indicó.

También destacó que realizarán la actividad de hacienda más cerca de ti con el objetivo de fortalecer la atención a los adultos mayores para lograr estar cerca en las diferentes comunas de la ciudad.

Añadió que los contribuyentes que no pudieron presentar la solicitud antes, podrán solicitar la exención únicamente correspondiente a la vigencia 2027 hasta el 31 de marzo de 2026.