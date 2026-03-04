¿Por qué las filas para pagar impuesto predial en Armenia? ciudadanos denuncian, alcaldía responde

Armenia

Contribuyentes en Armenia evidencian dificultades para pagar el impuesto predial

Y es que han sido significativas las quejas de los ciudadanos respecto a dificultades para el pago oportuno del descuento predial que recordemos con descuento va hasta fin de mes. Caracol Radio llegó a las oficinas de tesorería municipal para conocer de primera mano la situación que han denunciado los contribuyentes por las largas filas y demoras.

En efecto tienen opiniones divididas al respecto puesto que para unos el proceso no es tedioso y en menos de unos minutos logran avanzar en la fila para ser atendidos.

Pero hay otros de los ciudadanos que reconocen falencias en la organización porque no se generan alternativas preferenciales para los adultos mayores con el objetivo de avanzar de mejor manera en la fila y lograr así pagar el impuesto predial.

Otra inconformidad que se ha conocido tiene que ver con el pago en línea donde al parecer no está permitiendo pagar con el descuento por el pronto pago.

Respuesta alcaldía de Armenia

El secretario de hacienda de Armenia, Yeisón Andrés Pérez Las filas que están visualizando ahora son filas de predial unificada, estamos teniendo un tema masivo de ciudadanos pagando en las cajas del Banco de Occidente. Es masivo, o sea, es solamente masivo el tema este año de la ciudadanía pagando en el Banco de Occidente que tenemos acá en la tesorería.

La fila para es pedir facturas, para asesoría de predial, para otros temas realmente es muy corta y se controla fácilmente. La gran fila que tenemos es para pagos, una situación que sí es muy puntual que hace que se masifique el tema del pago acá en la tesorería.

Y es que nosotros a partir de este 2026 obligamos a los bancos para que el recaudo del impuesto predial unificado fuese a través de algo que se denomina un web service.

¿Me explico? Anteriormente los bancos nos recaudaban en sus oficinas de acuerdo con los convenios que teníamos con ellos, pero estos recaudos se iban y al municipio le llegaban al día siguiente o a los 2 días.

Es por esa razón que antes en el 2025 los ciudadanos que requerían un pase y salvo solo también podían pagar en las cajas del Banco de Occidente en la Tesorería Municipal, porque era la única caja cuyo pago entraba inmediatamente. El resto de los pagos que se hacían por fuera de esta oficina llegaban al día siguiente, incluso a los 2 días.

Entonces, en este 2026 para optimizar ese proceso y que todos los pagos así se hagan en una oficina de una entidad bancaria fuesen en línea, le exigimos a los bancos que fuese a través de Web Service y solamente el banco que tuviese ese Web Service podía empezar a recaudar. Resulta que los bancos empezaron en ese proceso entre el mes de noviembre y diciembre. Todos los bancos empezaron ese proceso.

Pero ese ese ese proceso, cada entidad tiene como su ritmo, lo terminó primero Davivienda. Entonces, todo el mes de enero solamente tuvimos Davivienda más las taquillas de la tesorería municipal habilitadas para pago. En este momento ya tenemos dos bancos más. Tenemos a Bancolombia y tenemos a Banco de Occidente.

Ya estos tres bancos hoy en sus oficinas se puede realizar el recaudo del impuesto predial unificado más las taquillas de la tesorería.

No están usando el pago en línea

El funcionario agregó “No están utilizando el portal tributario, no están utilizando el pago en línea. No están utilizando los mecanismos digitales, hoy hacíamos una entrevista a los ciudadanos porque estoy trayendo muy de la mano.

Hoy yo personalmente atendí gente en las filas eh contratistas en las filas y les preguntamos a los ciudadanos, ven, ¿por qué no así pagas a la vivienda que tenemos fila preferencial? Tenemos jornada continua. Tenemos el servicio de impresión del de la factura. En Davivienda te imprimen la factura y pagas ahí mismo.

Tenemos todos estos servicios a través del Banco y le decíamos a la gente, “Ven, ¿por qué no te acercas a Davivienda?” Y la gente, “No, es que a mí me gusta pagar acá.” No, es que me siento más confiar pagar acá. Entonces, ojo, porque estamos dando otras alternativas de pago, pero la gente prefiere hacer la fila en la tesorería municipal por un tema de confianza o de desconfianza en las demás entidades bancarias. No sé, es un tema cultural.