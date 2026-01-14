Listo el calendario tributario para pagar impuestos en Armenia en 2026, aquí les contamos

Armenia

En 6AM/W de Caracol Radio Armenia hablamos con el secretario de hacienda municipal, Yeisón Andrés Pérez sobre el calendario tributario para el pago de impuesto en la capital del Quindío en este 2026.

El funcionario explicó “en relación con el calendario tributario establecido en la resolución 817 de 2025, estipula todas las fechas importantes en materia tributaria territorial para el 2026.

Impuesto Predial

En relación con el impuesto predial unificado, tenemos dos fechas importantes. La primera fecha importante es el 31 de marzo del 2026, donde vencerá el término para pago total del impuesto predial unificado con descuento pronto pago, un descuento establecido del 15% mediante el acuerdo 342 del 2025.

La segunda fecha importante del predial unificado es el 30 de junio del 2026. Esta fecha será la última oportunidad del último día de oportunidad que tendrán los contribuyentes para cancelar el impuesto predial unificado sin recargo producto de intereses moratorios. A partir del primero de julio ya el impuesto se tendrá que pagar no solamente con el capital, sino con los intereses moratorios respectivos.

Impuesto de industria y comercio

Con el impuesto de industria y comercio tenemos una fecha importante para que los contribuyentes tengan en cuenta y es el 25 de mayo del 25 al 29 de mayo tendremos los vencimientos para presentarlas de declaraciones tributarias con los respectivos pagos del impuesto de industria y comercio. ¿De qué depende que sea el 25, el 26, el 27, el 28 o el 29?

Va a depender del último dígito del respectivo NIT de cada uno de los contribuyentes, por lo tanto, pues los invitamos a que revisen la resolución 817 para que puedan determinar cuál va a ser su fecha máxima, pero reitero, de en términos generales, el vencimiento estaría para el 20 25 de mayo.

Las personas que pertenecen al régimen simple de tributación deben tener en cuenta que la presentación del impuesto de industria y comercio está relacionada con el calendario tributario que determine la dirección de impuestos y aduanas nacionales.

Ellos no se rigen por el calendario local, sino por el calendario de la DIH, ya que el régimen simple de tributación presenta en una sola declaración no solamente los impuestos nacionales, sino también los impuestos territoriales.

Por otro lado, la información exógena, tendrá vencimientos a partir del 20 de abril, fecha máxima para la presentación de información exógena para todos aquellos agentes de retención autor retención que se encuentren obligado a hacerlo.

Y otra fecha importante para rescatar dentro del Estatuto dentro del calendario tributario está relacionada con el límite para realizar solicitudes de exenciones tributarias. Este límite es del 31 de marzo del 2026, es el tiempo que tienen los contribuyentes para solicitar exenciones de cualquier tipo de tributo a la administración municipal.